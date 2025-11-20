◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス 第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

第１ラウンドが行われ、２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）は５バーディー、２ボギーで３アンダーの６８で回り、トップと３打差の１３位と好発進した。

１３番、１４番で１０メートル弱のロングパットをねじ込み、１６番パー３は１・５メートルに寄せるなど前半だけで４バーディーと量産。後半のパー３は第１打を池に打ち込んだが、残り５０ヤードの第３打を２メートル強に寄せてボギー。「ダボかと思ったけど、バーディーみたいなボギーで良かった。池に入れた割には１００点だった」と耐えるゴルフを見せた。

常にツアーに同行してくれる父・英樹さんに加え、この日は地元の徳島から母・良子さんが応援に駆けつけた。都は「来てくれたのは久しぶりだと思う。全然違いますね。服も一緒に部屋で選べるし、ジムで話しながらトレーニングもできて楽しい。怖かったら一緒に寝られるし、いいですね」とニヤリ。頼もしい母の存在が好発進につながった。

メルセデス・ランキングは４９位。今大会終了時点のメルセデス・ランキングで５０位以内に入れば来季のシードが確定する。シードがかかる重要な一戦に臨む前日の１９日夜には「不安な気持ちを初めて感じた」と明かしたが、「いつもと変わらず、７〜８時間くらい爆睡だった。寝る前に見てた動画も起きたらそのままだった」と笑い飛ばした。

前週は予選落ちに終わったが、来季シードをかけた大一番で首位と３打差と好スタート。「スコアやランクを気にしすぎず、自分の目の前の一打でベストな選択をすることに集中できた。シードを取りたいし、優勝したい」と決意を込めた。