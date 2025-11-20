東芝エルイートレーディングは、オーディオブランド「AUREX（オーレックス）」シリーズより、スリム型サウンドシステム「AX-WSS60」を2025年11月下旬に発売します。カラーはブラックとホワイトの2色。

記事のポイント 1970年代に一世を風靡した懐かしのオーディオブランドAUREX（オーレックス）から、奥行き10cm未満の薄型CDコンポが登場。BluetoothやFMラジオなどにも対応しているので、1台で様々なコンテンツを楽しめます。

本製品は、棚や出窓などの限られたスペースにも設置しやすい奥行95mmの縦型スリム形状のミニコンポ。電動スライド式CDドアには光沢感のあるアクリル素材を、スピーカーカバーにはメタルグリルを採用しています。インテリアとして部屋に馴染む、スタイリッシュで質感の高いデザインに仕上げられています。

実用最大出力20W（10W+10W）の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。

さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら、高音から低音までバランスの取れた自然な音質を実現しています。

↑奥行10cm未満の薄型筐体。

CD、Bluetooth、USB、外部入力、FMラジオなど幅広い音源の再生に対応。CD再生では、一般的な音楽CDフォーマット（CD-DA）に加え、MP3フォーマットのCD-R／RWディスクにも対応しています。

さらにUSB再生では、MP3だけでなく、FLACやWAVフォーマットにも対応しており、さまざまな音源で音楽を楽しむことができます。CDやFMラジオのコンテンツをUSBメモリに録音することも可能です。

すべての操作が手元で行える便利なリモコン付き。リモコンの「音質」ボタンで、お好みの音質を選択できます（FLAT／JAZZ／ROCK／CLASSIC／POP）。本体には時刻表示、スリープタイマー、目覚まし機能など、日常使いに便利な機能を搭載しています。

東芝エルイートレーディング AUREX「AX-WSS60」 発売日：2025年11月下旬 オープンプライス

