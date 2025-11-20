かつてガリガリだった大型犬が、飼い主さんの深い愛に包まれて美しい姿へと変貌。その変化が多くの人の心を掴むこととなりました。

話題の投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「幸せそうな顔」「出会えてよかった」と感動の声が広がっています。

【動画：売れ残った『ガリガリの大型犬』を飼った結果→まるで別犬のように変化した『現在の光景』】

ガリガリだったあの頃

TikTokアカウント『yomogi_0115』に登場するのは、ゴールデンレトリバーの「よもぎ」ちゃん。投稿主さんによると、よもぎちゃんは売れ残っていたといい、迎えられた当初はガリガリに痩せていたそう。

投稿主さんとの出会いこそが、その後のよもぎちゃんの劇的な変化を生む、最初の一歩になったのでした。よもぎちゃんは、投稿主さんとゆっくりと時間を重ねていくなかで、体つきや雰囲気に少しずつ変化が見られるようになったといいます。

一緒に暮らしているうちに…

投稿主さんに迎えられてからというもの、よもぎちゃんはどんどん魅力を増していったんだとか。つややかで美しい毛並みと健康的な体格。不安そうな初めの頃とは違い、表情も明るくなっていったそうです。

おもちゃを咥えて遊んでいる様子や、外で満面の笑みを見せるよもぎちゃんからは、幸せがあふれ出ているよう。美しく立派に成長していく姿からは、素敵な飼い主さんと出会うことが運命だったようにすら感じさせられます。

まるで天使

別の投稿では、よもぎちゃんが布団の中でくつろいでいる愛らしい姿も紹介されていました。もこもこの布団をそっとめくると、そこにはまるで天使のように可愛らしいよもぎちゃんのお顔が♡

再び布団をかけてもらうと、顔を伏せたまま眠そうな表情をしていて、出てくる気配はない様子。そして、気持ちよさそうに頭を撫でられ、穏やかな時間を過ごしていたそう。その光景からは、心の底から安心しきって過ごしていることが伝わってくるのでした。

投稿には「大切に育ててもらってるんだね」「幸せそうな顔見てこっちまで幸せ♡」「売れ残りじゃなく運命です」「良い飼い主さんに選ばれて良かった」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『yomogi_0115』では、よもぎちゃんの日常や、飼い主さんとの温かな時間がたくさん投稿されています。可愛いよもぎちゃんに癒されたい方はぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「yomogi_0115」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。