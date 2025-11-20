吠え方が『どうぶつの森の話し方』と言われたというブルドッグさん。想定以上に既視感がある…多くの人々にそう言われたまさかの光景は、記事執筆時点で258万回を超えて表示されており、11万件のいいねが寄せられました。

【動画：『どうぶつの森の話し方をする犬』が話題 想定以上だった『似すぎている光景』】

『どうぶつの森の話し方』と言われた犬

Xアカウント『@maxwell326』に投稿されたのは、ブルドッグ「どん兵衛」くんのお姿。

どん兵衛くんは一生懸命、お話ししている姿が『どうぶつの森の話し方』と言われてしまったのだといいます。

想定以上に『既視感のある光景』が話題

飼い主さんを見上げながら、何かを懸命に訴えていたというどん兵衛くん。

その声を聞いてみると…高音と低音が混じり合っているかのような、どこか早口にも聞こえるその声は大人気ゲーム『どうぶつの森』特有のあの話し方にそっくり。

一度そう言われてしまえば、もうそれにしか聞こえない…という状態になってしまう程なのだとか。

口の動き、ぬいぐるみのような愛らしさを持つどん兵衛くんのお姿も相まって、キャラクター感が溢れ出るその光景は多くの人々を驚かせ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「一人二役やってて草」「トモダチコレクションかと」「ムシキング思い出した、メーターの音かな…」「おまわりさんだ！」「もうそれにしか聞こえんｗ」「どんちゃん喋れたんだね」など多くのコメントが寄せられています。

お喋り上手な男の子の日常

2021年2月21日生まれのどん兵衛くんは、ベーシストとして活躍するミツル(Crystal Lake)さんとともに暮らす4歳の男の子。お喋り上手で表情豊か、何気ない日常のなかでもさまざまなお姿を見せてくれるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら幸せに暮らす、個性溢れるどん兵衛くんのお姿はブルドッグの魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。

