【柏崎刈羽原発】花角知事は21日にも再稼働「容認」表明見込み 自民党東京都連が来県し再稼働の必要性を訴え《新潟》
柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、自民党東京都連の幹部らが来県し、再稼働の必要性を訴えました。花角知事は21日にも再稼働の容認を表明する見込みです。
意見交換会には自民党東京都連幹部の都議や新潟県連の幹部が参加しました。
都連側は電力の消費地として再稼働の必要性を訴えました。
自民党東京都連 幹事長 菅野弘一都議
「柏崎刈羽原発が再稼働する時期が来ることを私たちはおおいにお願いしたい」
都議会自民党 幹事長 小松大祐 都議
「新潟県の発展に向けた東京都での協力はどうあるべきなのかみたいなことについても（小池）知事と詰めていきたい」
自民党県連 幹事長岩村良一 県議
「1都8県に向けて電力が私ども新潟県から出ているので都連が動き出していただけるということは波及効果もあると思う」
都議団は小池都知事も来県して議論できるよう働きかけたいとしています。
一方、花角知事は再稼働「容認」の表明と共にこれまで「決めていない」としてきた「県民の意思を確認する方法」についても言及する見通しです。
県が行った県民意識調査では「再稼働の条件は整っていない」と答えたのはどちらかと言えばを含めると6割に上ります。
知事がどのように県民の意思を確認するかが注目されています。