「バルサでプレーできる」レバンドフスキの後釜と噂の22歳FWをカメルーン代表指揮官が称賛！「ヤマルのようなポテンシャルの持ち主」
今シーズンのラ・リーガでブレイク中の若手のひとりが、レバンテの22歳FWカール・エタ・エヨングだ。３部リーグで19ゴールを挙げた昨シーズンの余勢を駆り、ここまでラ・リーガ12試合で６ゴールと旋風を起こしている。 今年８月にはカメルーン代表デビューも果たしたエタ・エヨングは、バルセロナがロベルト・レバンドフスキの後釜として来夏の獲得候補にリストアップしていて、まさに注目のタレントだ。そんな逸材を、カメルーン代表で指揮官を務めるマルク・ブライスが称賛した。スペイン紙『ムンド・デポルティボ』が報じている。 ブライス監督は代表で指導するエタ・エヨングについて「とても優れた選手だ。非常に謙虚で控えめな性格で、それがプレーにも表われている。ストライカーとして独善的ではなく、つねにチームのためにプレーするんだ。そこがとくに気に入っている。心優しく、礼儀正しく、ネガティブな態度を取ることもない」と、メンタル面を高く評価。
さらに「バルサでプレーできるか？」と問われると、次のように答えた。「ポテンシャルを考えれば、バルサでプレーできるだろう。ラミネ・ヤマルを見ればわかる。ヤマルがトップチームでデビューしたとき、すぐに活躍できると考える人は少なかったと思うが、いまではバルサに不可欠な存在になっている。エタ・エヨングも、ヤマルのようなポテンシャルの持ち主だ。大きなサプライズを起こす可能性を秘めている」 エタ・エヨングのポテンシャルの高さを称賛しながら、謙虚な性格も評価したブライス監督。バルサで活躍したカメルーンの選手と言えば、サミュエル・エトーの名前が真っ先に挙がるが、エタ・エヨングはその偉大な先達のような足跡を残せるか。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
