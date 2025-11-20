¡Ö¤³¤Î»Ò¤Û¤ó¤È¿´ÇÛ¡×9·î¤ËºÆº§¤·¤¿ºä¸ý°ÉÎ¤¤µ¤ó¡¢Î¥º§¤òÈ¯É½¡ª ¡Ö¤Ï¤äwww¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤Î»Ò¤Û¤ó¤È¿´ÇÛ¡×9·î¤ËºÆº§¤·¤¿ºä¸ý°ÉÎ¤¤µ¤ó¡¢Î¥º§¤òÈ¯É½¡ª ¡Ö¤Ï¤äwww¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºä¸ý°ÉÎ¤¤µ¤ó¤Ï11·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£9·î¤ËºÆº§¤·¤¿ÃËÀ¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºä¸ý°ÉÎ¤¤¬Î¥º§¤òÈ¯É½
¡ÖºÇ¹â¤Ëºä¸ý°ÉÎ¤¤Î¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ´¶¤¸(¾Ð)¡×9·î¤Ë¤Ï¡Ö»ä¡¢ÎáÏÂ7.9/22¡¡ºÆº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ºä¸ý¤µ¤ó¡£¡Ö¤ªÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ï25ºÐ¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤Ç¤¹¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¡Ö¶ÛµÞ¡¢»äºä¸ý°ÉÎ¤¤Î»äÀ¸³è¤Ë¤Æ¤Î½ÅÂçÈ¯É½¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»äºä¸ý°ÉÎ¤¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤äwwwww¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÎø¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¹¬¤»¤òÄÏ¤ó¤Ç¤Í¡¡Îø¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¡×¡ÖÅ·¹ñ¤Î¥ª¥«¥óµã¤¤¤È¤ë¤è¡×¡Ö¹¥¤¤È¤«·ù¤¤È´¤¤Ë¡¢¤³¤Î»Ò¤Û¤ó¤È¿´ÇÛ¡×¡ÖºÇ½é¤«¤éÏÃÂêºî¤ê¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë·ëº§¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËÎ¥º§¤·¤ÆºÇ¹â¤Ëºä¸ý°ÉÎ¤¤Î¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ´¶¤¸(¾Ð)·ëº§¤ÈÎ¥º§¤Î²ó¿ô¤Ç¥®¥Í¥¹µÏ¿¤Ç¤½¤¦¡×¡Ö·ëº§¤ò¥¹¥¥ã¥ë¥Ô¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¦¥¦¥©¥ó¥Ê¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¼«¿È¤ÎTikTok¤Ç¤ÏÉáÃÊ¡¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëºä¸ý¤µ¤ó¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤âÉÑ繫¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ (Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
³°Éô¥µ¥¤¥È