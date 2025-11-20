好き＆行ってみたい「東京都の寺社仏閣」ランキング！ 2位「浅草寺」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
古くから人々の心を癒やし、祈りの場として親しまれてきた寺社仏閣。近年では、パワースポットや映える絶景スポットとしても注目を集めています。そんな中で、今多くの人が「行ってみたい」と感じているのはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月6日、全国10〜60代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい寺社仏閣に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「東京都の寺社仏閣」ランキングの結果をご紹介します。
【13位までの全ランキング結果を見る】
2位：浅草寺／45票東京都台東区にある浅草寺（せんそうじ）は、都内最古の寺院として知られ、雷門や仲見世通りが外国人観光客にも人気のスポットです。その歴史的な風格と、東京の下町文化を代表する活気ある雰囲気が魅力。東京のシンボル的な存在であり、多くの人が「好き」「行ってみたい」と感じる寺院です。
回答者からは「風神雷神が見たいのと、食べ歩きが出来るので行ってみたいです」（30代女性／愛知県）、「有名な悪いところを治す煙を体験したいから」（30代女性／埼玉県）、「朱塗りの堂々とした雷門と、そこから続く賑やかな仲見世通りは、江戸情緒を感じられる東京を代表する観光スポットだから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
1位：明治神宮／61票東京都渋谷区にある明治神宮は、明治天皇と昭憲皇太后を祭る神社で、都心にありながら広大な鎮守の森を持つことで知られています。その荘厳な雰囲気と都会の喧騒（けんそう）を忘れさせる静寂さが、「好き＆行ってみたい」という支持を集めました。その知名度と、都心とは思えない豊かな自然が最大の魅力です。
回答者からは「都心とは思えないほどの森に囲まれた神社。初詣の参拝者数は日本一。清らかな気が流れる場所です」（50代男性／長崎県）、「参拝だけでなく都会にある森を満喫したいから」（50代男性／東京都）、「都心の中でも静かに落ち着ける場所だから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)