お酒が好きな人も苦手な人もマイペースで酒席を楽しむ――。

近年、そんな「適正飲酒」が定着しつつある。大手酒造メーカーが開催するセミナーが人気で、ノンアルコールや低アルコール飲料の市場も拡大している。（矢舗怜央奈）

「これからは適正飲酒の時代です」。磯子消防署（横浜市磯子区）で８月、キリンビールの講師が署員約３０人に呼びかけた。適正飲酒セミナーでは、受講者のアルコール耐性が分かるパッチテストを実施し、過度な飲酒による健康リスクなどを解説。「耐性は人それぞれ」と強調し、無理に酒を勧めず、誰もが楽しめる酒席をレクチャーした。

昨年２月、厚生労働省は健康的な酒量などを明示した飲酒に関するガイドライン（指針）を初めて策定し、大手酒造メーカーは指針を周知するセミナーを始めた。キリンビール広報の鈴木雅登さんは「お酒が健康の敵と思われるのは悲しい。責任を持って正しい飲み方を伝えていきたい」と語る。同社は１０月末までに、関東地方を中心に３０回以上セミナーを実施し、県内でも６回開催した。忘年会など飲酒機会が増える年末を控え、セミナーの依頼は増えているという。

◇

若い世代の「酒離れ」が進む一方、活況なのがノンアルコールや低アルコールなどの市場だ。サントリーの調査では、ノンアル飲料の市場規模は昨年、１０年前と比べて１・６倍になったと推計される。

ベルギーなどからノンアルのワインとビールを輸入販売する湘南貿易（横浜市西区）は、１０年間で売り上げが約５倍に増えた。扱う商品は、減圧蒸留法という技法でアルコールを抜き取り、味や香りは本来のままでカロリーは３分の１。同社の担当者は「健康を気にするお酒好きの方に好評です」と話す。

◇

バーでもノンアルのカクテル「モクテル」が人気を集めている。「似せる」といった意味の英語「ｍｏｃｋ（モック）」と「カクテル」を合わせた造語だ。

老舗のバーで、サザンオールスターズの曲の歌詞にも登場する「シーガーディアン２」（横浜市中区）では、定番カクテルの「ＹＯＫＯＨＡＭＡ」をモクテルでも提供する。今年から国産のノンアルジンを使い、味と香りを改良したという。

バーテンダーの太田圭介さん（５３）によると、１０年前は１日１杯出るかどうかだったモクテルが、最近は若い女性などを中心に１０杯以上注文される日もある。太田さんは「お酒が苦手な人も、バーを訪れてくれるようになってうれしい」と笑った。