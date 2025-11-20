20日、熊本都市圏の渋滞解消に向けた木村知事と大西市長のトップ会談が開かれました。去年に引き続き行われた2回目のトップ会談。木村知事と大西市長、それに県と市の関係者が参加し約1時間の会議が行われました。ここで話題となったのが。





■熊本市・大西一史市長

「国道3号の渋滞長は緩和をしていることが確認できている。交通量の増減からも西環状道路へ新たに交通の流れができている」





約1か月前に新たな区間が開通した熊本西環状道路です。大西市長は、新区間の開通により国道3号の渋滞緩和にも一定の効果が出ているとして今年中に開通効果を取りまとめるとしました。一方で北区の下硯川インター付近の国道3号では渋滞が発生していて、改善の取り組みを進めていくとしています。

このほか、慢性化している第二空港線の渋滞解消に取り組むことやJR豊肥線を軸とした輸送力の強化などについて話し合ったということです。





■木村敬知事

「毎年度その時々の状況をデータをとりながら着手をしていき県民に実感をしていただく」



■熊本市・大西一史市長

「去年のトップ会談のときよりことしは良くなったなといっていただけるように、日々地道ですが改善を継続して粘り強くやっていきたい」

