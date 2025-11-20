元プロ野球監督など、豪華な指導陣で目指すは社会人野球の日本一です。岡山県美作市に拠点を置くショウワコーポレーション硬式野球部が、新体制を発表しました。

【写真を見る】ショウワコーポレーション硬式野球部が新体制 監督にパナソニック野球部元監督の奥代恭一さん 投手コーチに横浜元監督の尾花高夫さん【岡山】

（ショウワコーポレーション硬式野球部 米村理GM）

「みなさまの熱い声援で背中を押していただいて、日本一を目指していきたいと思っております」

きょう（20日）の記者会見で発表されたものです。新体制は、監督に名門パナソニック野球部元監督の奥代恭一さん、投手コーチにはプロ野球の横浜の元監督で、ヤクルトなどでコーチを歴任した尾花高夫さんを迎えるなど、6人が新たに加わります。都市対抗野球などでの優勝を目標に掲げていて、奥代新監督が意気込みを語りました。

（ショウワコーポレーション硬式野球部 奥代恭一監督）

「美作市のみなさん、あるいは岡山県のみなさんにも心から喜んでいただき、そして愛していただけるような価値あるチームを目指して頑張っていきたい」

ショウワコーポレーション硬式野球部は、地域との連携を深め、交流も強化していきたいとしています。