元おニャン子クラブの女優国生さゆり（58）が19日深夜放送の、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。ミッツ・マングローブ（50）を相手に、歌番組で人気絶頂だったピンクレディーの代わりに山口百恵さんと桜田淳子さんの2人がカメラリハで振り付けを覚えて歌っていたと振り返った。

ミッツが「かつてみんなピンクレディー待ちだった時代があるんだね」と話すと国生は「だって、夜ヒットで、ピンクレディーさんのテストを山口百恵さんと桜田淳子さんで歌ってるでしょ…『サウスポー』かなんか」と思い起こした。ピンクレディー人気で、生収録だったフジテレビ系「夜のヒットスタジオ」にスタジオ入りが遅れていたことがあって、他の出演者を待たせていたことがあった。

ミッツがその当時のこぼれ話で「だから『サウスポー』だか『UFO』だか、話がぼんぼん飛ぶんであれだけど、本当“夜ヒット”かなんだかの舞台そでで「はい」って振り付けやって、1時間かなんかで覚えて、それでバーンとスタートして、そっから毎日生放送、生放送、生放送だから、ケイちゃんの方が毎日間違えて覚えたまま40年かなんかたって、再結成のときに『えっ、違うの？』みたいな、『だから、ずっとあんた間違ってるのよ』ってーちゃんが」と語った。