夫のギャンブル借金発覚！扶養外れた方がいい？「即、働くべき！」「あせらなくても」の声【ママリ】

ギャンブルで借金を作っていた夫。貯金で完済したけれど…

夫がギャンブルで借金を作っていた、という投稿者さん。そこで、投稿者さんの貯金から、借金はいったん完済をし、生活を立て直すべく、夫はアルバイトも始めたようです。しかし、やはり投稿者さんが扶養を外れて働いた方がいいのか、悩んでいるようで…。ママリに寄せられた声をご紹介します。

旦那の借金(ギャンブル)が発覚して家のお金がなくなりました。ひとまず私の貯金から完済しました。

子供の貯金にも手をつけられていました。



家計管理を完全に旦那任せで把握してなかった私も悪いですが



とりあえず今は離婚はせず私が家計を掌握する

旦那からクレカ没収

旦那にはバイトで働いてもらう



ということで立て直し中です

何かあった時のためにと旦那に内緒で貯めていたお金が50万ほどありますがほんとにそれだけで子供の貯金もなく、、、(上の子の学資保険のみ)0からのスタートです



子供は小3と小1です



2ヶ月経ち

とりあえず月に+7万は貯金に回せています



あとはボーナスが夏55 冬60

なのでそこから貯金できたらなとは思うんですが



私がまだ扶養内パートでして



やはり扶養を外れてガッツリ働いた方がいいですよね、、



本当は子供が学童に入りたがらないのであと1.2年は扶養内でと思っていました

私が精神疾患を持っているのもあり扶養外で働くのが不安だったのもあります





色々考えてしまって更にメンタル病んでます

夫が勝手にギャンブルで借金を作って、家の貯金がなくなってしまったようですね…。こうなってしまうと「扶養を外れて働いた方がいいかも」と、投稿者さんがあせってしまう気持ちもわかります。



夫がアルバイトもはじめ、一旦は立て直しているように見えますが、扶養を外れて働くべきなのでしょうか。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声を紹介します。

稼げるうちに稼いだ方がいい

小4、5歳4歳がいて

1番上だけ学資

貯金は児童手当含め

30万くらいです🥲

ボーナスは50.50ですが

ローンも色々あるので

フルタイムに変えました😭😭

稼げるなら稼いだ方がいいですよね、

貯金が増えず、フルタイムに変えたというこちらのママ。中学生になってからの金銭面の不安から、稼げるなら稼いだ方がいいとのこと。



家や車のローンもあると、なかなか貯金が難しい現実もありますよね…。

扶養内でまだいいのでは？

いやいや クズ旦那 ( 口悪くてすみません ) のことをここまで再管理できてるママリさん凄いですよ !!!



50万手付かず残ったのも凄いです !!!!!



メンタルも病んでる時期に 今そんなに頑張らなくてもいいのかな？って思いました 🥺💭 身体も壊してしまいますよ、、、。



二馬力で働き 尚且つ 旦那さん がバイトもしてくれることになるので 1.2年は扶養内 で働いてても大丈夫ではないですか？



全く貯金できない家庭もあると思うので 急がなくてもいいのかな と思いました 🥺



ママリさんが子どもを思う

気持ちも伝わりましたし

子どもと過ごす時間 も

メンタルが病んでいる状態で、そんなに頑張らなくてもいいのでは？とアドバイスをくれたこちらのママ。



ママの心身がこわれてしまったら、それこそ大変です。そうならないためにも、もう少し、扶養内で様子を見てもいいのかもしれませんね。

とりあえず学資保険も貯金もあってよかった

学資保険してて良かったですね😭❤️‍🔥

50万の貯金も、これから挽回したらもっと増えていくと思います🫶✨

借金を返済してもなお50万残り、学資保険をしていたことにポジティブな意見も。



お金がなくなってしまったことだけを考えるとつらいですが、「これだけは残った」「またここから増やせばいい」とポジティブに考えていくことも、大切なのかもしれませんね。

稼ぐなら早いうちがいいけど、あせって扶養外になる必要はない

「早めに稼いだ方がいい」という意見もありましたが、メンタルも不調ないま、あせって扶養外になる必要はないのでは？という意見もありましたね。



まずは、自身のメンタルや体調が一番大切です。とりあえず、現在は生活も貯金もできているようなので、様子を見つつ、投稿者さんの気持ちも落ち着いてから、どうするか考えてもいいのかもしれませんね。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）