ENEUの人気アンダーウェア再受注♡2点以上購入でさらにお得

ママのからだと心に寄り添うアンダーウェアブランド「ENEU（エニュー）」が、2025年11月10日（月）に楽天市場に新規出店♡ブランド人気No.1の「授乳ブラトップ」が再受注スタートしました。さらに、オープン記念500円OFFクーポン配布や2点以上購入で700円OFFになるお得なキャンペーンも同時開催。授乳期のママの快適さと美しさを両立する特別なアイテムが揃います♪

ブランド人気No.1授乳ブラトップ



ENEUの授乳ブラトップは、ノンワイヤーでありながら優れたホールド感を実現♡授乳しやすさと美しいシルエットを両立し、発売以来3回完売の人気アイテムです。

1枚でも重ね着でも着られるデザインで、母乳パッドが不要なため肌荒れの心配も軽減。ママたちからは「外出先でも快適」「見た目も可愛い」との声が多数寄せられています。

価格は4,180円（税込）で、楽天市場店にて購入可能です。

BAMBI WATERのブラックフライデー♡全商品10％オフでお得

楽天市場店オープン記念キャンペーン



ENEU楽天市場店オープンを記念して、11月10日（月）～20日（木）の期間限定で特別キャンペーンを実施♡

全商品に使える500円OFFクーポン配布と、2点以上購入で自動700円OFFが適用されます。

対象商品は授乳ブラトップや授乳スポーツブラ、産前産後シームレス授乳ブラ、卒乳後専用ブラなど。快適で機能的なアイテムをお得に手に入れるチャンスです。

ママのからだに寄り添うENEU



授乳ブラトップ

授乳スポーツブラ

卒乳後専用ノンワイヤーブラ

シームレス授乳ブラ

美脚ジョガーパンツ

シームレスショーツ

ENEUは「自分を後回しにしがちなママが、自分のからだに優しく向き合うきっかけを届けたい」という想いから誕生♡

授乳期から卒乳後まで、美しいシルエットと快適さを兼ね備えたアンダーウェアを提案します。シームレスショーツや美脚ジョガーパンツもラインナップ。

日常に寄り添い、ママの自分らしさをサポートしてくれるブランドです。

ENEUで快適＆美しいママライフを



楽天市場に新規出店したENEUでは、人気No.1授乳ブラトップの再受注とオープン記念キャンペーンを実施中♡

500円OFFクーポンや2点以上購入で700円OFFなどお得な特典で、授乳期のママも快適かつ美しいシルエットを叶えられます。

産前産後を通して自分のからだを大切にしたいママに寄り添うENEUのアイテムで、毎日をより心地よく彩りましょう♪