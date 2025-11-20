にしおかすみこさんが、自身のインスタグラムを更新。

母の死去について、綴りました。



【写真を見る】【 にしおかすみこ 】 認知症の母の「葬儀を無事に終え、遺骨と共に帰宅しました」 ＳＮＳに想い 「母を想うと隙あらばメソメソしてしまいます」「お心遣い、ご心配等が心にしみます」





にしおかすみこさんは「私事になりますが、先日、母が急逝しました。」と、投稿。



続けて「18日に内々での葬儀を無事に終え、遺骨と共に帰宅しました。」と、記しました。



そして「産んでくれたこと、育ててくれたこと、私と姉を最後まで想ってくれたことに、改めて感謝感謝です。」と、綴りました。







にしおかすみこさんは「母を想うと隙あらばメソメソしてしまいますが、普段も、特にここ数日、私も姉もたくさんの方々に支えていただいています。なので、元気です！」と、投稿。



続けて「皆様の優しいお言葉、お心遣い、ご心配等が心にしみます。本当にありがとうございます。引き続きよろしくお願い致します。」と、その思いを綴っています。





にしおかさんは「SMの女王様」のネタで大ブレーク。特技は陸上、調理（調理師免許あり）。

２０２３年、２０２２４年に、認知症の母らとの生活つづった書籍を発売していました。







水泳で潜水では（88m記録保持）2017年日本代表世界大会出場の経歴の持ち主。

また趣味のマラソンでは第67回全国勝田マラソン（フル）で2019年1月27日 3時間05分03秒を記録し、女子40歳代の部 4位に輝いています。



【担当：芸能情報ステーション】