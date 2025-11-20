母親から「ワイドショーを信じるのか」山上被告が初めて証言台に…母親の出廷に「つらい立場に立たせた」【安倍元首相銃撃】

写真拡大

3年前、演説中の安倍元首相を手製の銃で襲撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告。

10回目となる20日の裁判員裁判で、初めて証言台に立った。

被告人質問の冒頭、弁護側から年齢を聞かれ…。

山上被告：
45歳です。

と、はっきり答えた山上被告。

「45歳まで生きると思ったか？」と聞かれると、数秒間黙ったあと、このように話した。

山上被告：
生きてるべきではなかったと思います。
（Q.理由は）
このような結果になってしまい、大変ご迷惑をおかけましました。

弁護側の質問に謝罪の言葉を口にした山上被告。
母親がのめり込んだ、旧統一教会についても自身の言葉で語った。

「テレビのワイドショーを信じるのか」

多くの警察官が配備され、ものものしい雰囲気に包まれた奈良地裁。

記者リポート：
午後0時半です。山上被告を乗せた車が奈良地裁に入ります。これから、被告人質問が行われる予定です。

一方、近くの奈良公園では、33の一般傍聴席を求め、318人の傍聴希望者が訪れた。

大学生：
被告人の心情とかそういうのを被告人の口から聞きたい。

午後1時すぎから始まった20日の裁判。

山上被告は黒いスウェットにベージュのズボン姿で入廷。長い髪を後ろで1つに束ねていた。

宗教学者への証人尋問に続き、午後4時前から注目の被告人質問が始まった。

（Q. 小学生の時、どんな子でしたか？）
山上被告：
おとなしい方だったと思います。

（Q.中学2年のころお母さんが入信してどう思ったか？）
山上被告：
テレビのワイドショーで統一教会について報道されていた。(母に)テレビのワイドショーを信じるのかと言われた。

母親が祖父の不動産を無断で売りに出そうとして、献金していると知ったという山上被告。
祖父は、「母親を殺害してこれで止めろ」と、刃物を持ち出すこともあったと話した。

（Q.祖父はどう言っていましたか？）
山上被告：
「いずれ財産を持っていってしまうぞ」と。

山上被告「 (母は)基本的には悪い人間ではない」

これまでの裁判では、山上被告の母親や妹の証人尋問が行われ、旧統一教会にのめり込んだ母親が約1億円にのぼる献金をしたため、家庭が崩壊に追い込まれた経緯などが明らかにされている。

山上被告：
非常につらい立場に立たせてしまった。母の信仰を理由に事件を起こしたから、母も感じるところがあると思う。

山上被告：
 (母は)基本的には悪い人間ではない。あれほど多額の献金さえなければそれでよかった。

20日の被告人質問は午後5時すぎに終わり、次回も引き続き行われる。
（「イット！」11月20日放送より）