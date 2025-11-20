母親から「ワイドショーを信じるのか」山上被告が初めて証言台に…母親の出廷に「つらい立場に立たせた」【安倍元首相銃撃】

3年前、演説中の安倍元首相を手製の銃で襲撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告。

10回目となる20日の裁判員裁判で、初めて証言台に立った。

被告人質問の冒頭、弁護側から年齢を聞かれ…。

山上被告：

45歳です。

と、はっきり答えた山上被告。

「45歳まで生きると思ったか？」と聞かれると、数秒間黙ったあと、このように話した。

山上被告：

生きてるべきではなかったと思います。

（Q.理由は）

このような結果になってしまい、大変ご迷惑をおかけましました。

弁護側の質問に謝罪の言葉を口にした山上被告。

母親がのめり込んだ、旧統一教会についても自身の言葉で語った。

「テレビのワイドショーを信じるのか」

多くの警察官が配備され、ものものしい雰囲気に包まれた奈良地裁。

記者リポート：

午後0時半です。山上被告を乗せた車が奈良地裁に入ります。これから、被告人質問が行われる予定です。

一方、近くの奈良公園では、33の一般傍聴席を求め、318人の傍聴希望者が訪れた。

大学生：

被告人の心情とかそういうのを被告人の口から聞きたい。

午後1時すぎから始まった20日の裁判。

山上被告は黒いスウェットにベージュのズボン姿で入廷。長い髪を後ろで1つに束ねていた。

宗教学者への証人尋問に続き、午後4時前から注目の被告人質問が始まった。

（Q. 小学生の時、どんな子でしたか？）

山上被告：

おとなしい方だったと思います。

（Q.中学2年のころお母さんが入信してどう思ったか？）

山上被告：

テレビのワイドショーで統一教会について報道されていた。(母に)テレビのワイドショーを信じるのかと言われた。

母親が祖父の不動産を無断で売りに出そうとして、献金していると知ったという山上被告。

祖父は、「母親を殺害してこれで止めろ」と、刃物を持ち出すこともあったと話した。

（Q.祖父はどう言っていましたか？）

山上被告：

「いずれ財産を持っていってしまうぞ」と。

山上被告「 (母は)基本的には悪い人間ではない」

これまでの裁判では、山上被告の母親や妹の証人尋問が行われ、旧統一教会にのめり込んだ母親が約1億円にのぼる献金をしたため、家庭が崩壊に追い込まれた経緯などが明らかにされている。

山上被告：

非常につらい立場に立たせてしまった。母の信仰を理由に事件を起こしたから、母も感じるところがあると思う。

山上被告：

(母は)基本的には悪い人間ではない。あれほど多額の献金さえなければそれでよかった。

20日の被告人質問は午後5時すぎに終わり、次回も引き続き行われる。

（「イット！」11月20日放送より）