年末商戦が早くもスタートです。アメリカ発祥の大型セール「ブラックフライデー」が、流通大手のイオンできょう20日に始まりました。

（記者）「20%オフ、30%オフ、それから半額のものまで。お得なブラックフライデーセールがきょうから始まりました」

ブラックフライデーはアメリカ発祥で、11月下旬から行われる大型セールです。

イオンでのセールは今年で10年目。例えば、冬の衣料品や寝具などは最大で半額に。「いつもより多めに入ってます」と書かれたさつまいもやじゃがいもに、黒のパッケージに入ったお楽しみ袋など、セール品が並んでいます。

「BLACK＝黒」にちなんで下二桁が96円の、黒豚、黒毛和牛なども！

20日は平日ですが、先の見えない物価高の中、お得な商品を求めて多くの人が店を訪れていました。

Q.ブラックフライデーに合わせて来店？

（客）「そう。うれしい。安いと」

（姉妹で来店）「物価高なので安いに越したことはない。助かっている」「（世の中）全部高いのでここで買いだめ」

（イオン九州鹿児島西営業部・杉野康盛 部長）「価格に力を込めている。10回目の『超！BLACK FRIDAY』さらに客の家計応援、生活応援につながれば」

ブラックフライデーセールは、第1弾が24日まで。第2弾が今月28日から30日までイオングループ各店で開催されています。

