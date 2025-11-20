ËÌÀî·Ê»Ò¡¡Ë¹»Ò¡õ¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡Ö¤³¤½¤³¤½¡×¡¡¿ÍÀ¸½é¤Î°ì¿Í¥«¥é¥ª¥±¤ÇÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¡¡¡ÖÊÑ¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬£²£°Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ê£²£¸Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÀè¹Ô¾å±ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó£¸Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤À¤È¤¤¤¦ËÌÀî¡£·à¾ì¤òËä¤á¤¿´ÑµÒ¤«¤é¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÂ¤²Ö¤È¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡Á¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÌÀî±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦±ÊÅç²Æ´õ¤¬£²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ãë¤ÏÊì¿Æ¡¢Ìë¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾×·â¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£·àÃæ¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÌÀî¤Ï¡Ö¤ä¤±¤¯¤½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö²Î¤È¤«ÍÙ¤ê¤È¤«Á´Á³ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿ÍÁ°¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ê²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶ËÎÏÈò¤±¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¡£¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼êÇï»Ò¤È¤«¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤È¤«À¹¤ê¾å¤²¤ëÃ´Åö¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼»þ¤Ë¤Ï²Î¾§¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Öº£¹¹¤Í¡¢¤¤¤µ¤®¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢²Î¾§¤ò·èÃÇ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö°ì¿Í¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Ë¹»Ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¯¤â¤·¤Æ¡¢¤³¤½¤³¤½Æþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º£±»þ´Ö¡££±»þ´Ö¤¯¤é¤¤Îý½¬¤¹¤ì¤Ð¤Ä¤«¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤â²»¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¯¤Æ±äÄ¹¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤óÊÑ¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡¢Æ±¤¸³Ú¶Ê¤Ð¤«¤ê²Î¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£