50歳以上の男子プロゴルファーが競う、今シーズンのツアー最終戦があす21日から鹿児島県指宿市で開かれます。それを前に、20日はプロ・アマ大会が開かれました。

いぶすきゴルフクラブであす21日に開幕するのは、PGAの今シーズンシニアツアー最終戦「いわさき白露シニアゴルフトーナメント」です。

出場選手は、前回の大会の優勝者で連覇を目指す塚田好宣プロや、国内シニアで現在賞金ランキング1位の宮本勝昌プロら84人です。

（前回大会で優勝・塚田好宣プロ）「2連覇はしたことがない。今年は唯一、僕がチャンスを持っている。狙っていきたいと思っている」

20日はプロとアマチュアあわせて148人が出場するプロ・アマ大会があり、アマチュア選手はプロの技を間近で感じながらプレーしていました。

（いわさき白露シニアゴルフトーナメント・岩崎芳太郎 大会会長）「（アマチュア選手が）プロ・アマ大会に出て良かったと好印象を持っているので、そこは非常にシニアトーナメントの良いところ」

（いわさき白露シニアゴルフトーナメント・岩崎貴光 大会副会長）「われわれのゴルフ場がこういった形でイベントをすることによって、指宿の魅力づくりにつなげられればと思っている」

大会はあす21日から23日までの3日間で、賞金総額5000万円、優勝賞金1000万円です。観覧は当日券も販売されます。

・