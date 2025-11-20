これから旬を迎えるカキですが、瀬戸内海の各地で大量に死滅するケースが確認されています。さぬき市の志度湾でも壊滅的なダメージを受けていて、漁師は頭を悩ませています。

（瀬戸大輝記者）

「冬の味覚カキの水揚げが行われています。しかし今年は異変が起きているということです」

香川県内の約9割の水揚げ量を誇るさぬき市志度湾【画像①】のカキ。しかし…。





（松本繁勝さん）「9割死んでいます。殻が全部開いている。全部死んでいます。ひとつも生きていない。今まで50年間で2回くらい。そのぐらいに悪い」

カキの養殖を始めて50年の松本繁勝さんです。例年10月中旬に水揚げを始めるということですが、今年は多くが死滅し、成長も遅いことから、半月ほど開始を遅らせたといいます。その原因となったのは…

猛暑や少雨でカキは…

（松本繁勝さん）【画像②】

「高水温と高濃度の塩分」



今年は夏場の猛暑で水温が上がったことや、少雨の影響で海中の塩分濃度が高い状態が続いたことが、大量死や生育不良を招いたといいます。



（松本繁勝さん）

「このままでは食べていけなくなってしまう。高水温には敵わない。自然にはどうも対応できないから」

カキの大量死は岡山でも

カキの大量死は岡山県でも起きていて、県は先月、日生町・寄島町漁協で現地調査を実施。また、生産量日本一の広島県でも同様の事態となっていて、きょう（19日）鈴木憲和農水大臣が養殖場の視察に訪れるなど、異例の事態となっています。



松本さんは毎日大量に水揚げしていますが、実際に出荷できるのは1日わずか4キロほど。大きさも例年にないほど小ぶりだといいます【画像⑤】。



（松本繁勝さん）

「今年1年でこんなに悪い年が終わったら良いんですが、そんな気がしない。今までだったら当たり前のことだったんだけどね」



これから最盛期を迎えるはずのカキ。現時点で対策のしようはなく、生き残ったわずかな量を出荷し来年に望みを託すしかないのが現状です。