桐生市役所

群馬県桐生市が月ごとの生活保護費を満額支給せず分割して渡したのは違法だとして、受給者３人が損害賠償を求めた訴訟で、市は前橋地裁で和解が成立したと発表しました。

和解内容は、桐生市が違法行為を認めて謝罪し、解決金あわせて１２０万円を支払うというものです。訴状によりますと、市は２０２３年、５０代と６０代の男性にそれぞれ月額７万１４６０円の支給を決定していましたが、半額程度しか支給しない月があったということです。

また、６０代の男性にはハローワークでの求職活動を条件として、１日１０００円ずつ手渡したほか、追加提訴した２０代の男性には、月数回に分けて支給したとしています。

和解条項では、市は違法行為や不適切行為があったことを認めて謝罪し、原告１人あたり解決金４０万円を支払うほか、金銭管理団体の利用を勧めないことや、健全化計画の策定などを盛り込んでいます。

斎藤匠弁護団長は２０日に会見を開き、「基本的にすべての主張が通り、高く評価している」と話しました。

桐生市の荒木市長は、「生活保護費の運用にあたり、より一層、丁寧かつ適切な対応を徹底していく」などとコメントを発表しています。