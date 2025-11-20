【義母のスパイ、正体は！？】不思議な感情！まさかの「寂しい」すらある…＜第30話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第30話 義母との関係が築けたのは誰のおかげ？
【編集部コメント】
ツカサさんに何を言おうか悩むなか、転勤までのカウントダウンは非情にも迫ってきます。お義母さんとの関係は、お互いに心許せる部分が増えてきたのでしょう。お義母さんに手を握られても、もう以前のような嫌悪感はありません。それも、ツカサさんがそばで支えてくれた同居期間があったからこそ。ツカサさんの笑顔が自然と心によみがえります。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
