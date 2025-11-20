ÉðÆ£·É»ÊàÊÆWWF¤Ç¤â³èÌöáÁ´½÷¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¿¥Ã¥°¤È¤Î·ã¥ì¥¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÁ´½÷Á´À¹´üº¢¤Î¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖWWF¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¸µÁÄ¡×
Á´½÷à¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¿¥Ã¥°á¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉðÆ£·É»Ê(62)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£80Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡¢»³ºê¸Þµª¤µ¤ó¤ÈÎ©ÌîµÂå¤µ¤ó¤â¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¤È¡¢º£·î15Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖThe Big Event EXS¡×¤Ë¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ÖJB¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡×¤Î»³ºê¸Þµª(59)¤ÈÎ©ÌîµÂå(59)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖWWF½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿JB¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡£²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´½÷Á´À¹´üº¢¤Î¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖWWF¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¸µÁÄ¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ì¥¢¤Ê£³¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡JB¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹(¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦¥Ü¥à¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹)¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ë1981Ç¯(¾¼ÏÂ56Ç¯)¤ËÆþÌç¤·¤¿»³ºê¤ÈÎ©Ìî¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡£CBS¥½¥Ë¡¼¤«¤é¡ÖCHANCE¡ß3¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÊÆWWF(¸½WWE)¤Ë»²Àï¤·¡¢À¤³¦½÷»Ò¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£89Ç¯¤Ë»³ºê¤Î°úÂà»î¹ç¤ÇÎ¾¼Ô¤¬¥·¥ó¥°¥ëÂÐ·è¤·¡¢¤³¤ì¤òºÇ¸å¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡£12·î1Æü¤Ë¤Ï´ÔÎñµÇ°Âç²ñ¤¬Åìµþ¡¦¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£