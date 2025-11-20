¡Ö¤¨¡¼¡ª ÃÎ¤ê¹ç¤¤¡©¡×´é¤Þ¤ÇÁ´¿È¥¿¥È¥¥¡¼¤Î½÷ÀÄ¦»Õ¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Îà2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏªá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ª¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç¿Í¤Î½÷Æ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¡×¤È´é¤ò´ó¤»
¡¡´é¤Þ¤ÇÁ´¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿Ä¦»Õ¤Î½÷À¤¬ÈäÏª¤·¤¿à°Õ³°¤Ê¸òÍ§´Ø·¸á¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Ä¦»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSAKURA¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¿¤Á¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¤È¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎYOU¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬È¿±þ¡£¡ÖYOU¤µ¤ó¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê‼¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÊý¤È¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤´°ì½ï½ÐÍè¤ë¤Ã¤Æ¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¡¼¡ªYOU¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖYOU¤µ¤ó¤âÂç¹¥¤ ¤ªÍ§Ã£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç¿Í¤Î½÷¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£