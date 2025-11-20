ÀµÂå¤¬¶å½£¤Ç4Ç¯Ï¢Â³Éé¤±±Û¤·¡ÄµÕÅ¾Éé¤±¤Ë¡Ö¤¢¤È°ìÊâ¤¬¡Ä¡×¡ÚÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Û
¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê12ÆüÌÜ¡¦Âç±ÉæÆ¡Ê²¡¤·½Ð¤·¡ËÀµÂå¡Ê20Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¾Á°Æ¬5ËçÌÜ¤ÎÀµÂå¡Ê34¡Ë¡á·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡¢»þÄÅÉ÷Éô²°¡á¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£²¡¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂç±ÉæÆ¤Ë²ó¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢µÕ¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤È°ìÊâ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤½¤³¡Ê¼«Ê¬¤Î²¡¤·¡Ë¤Ç·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡½©¾ì½ê¤Ç¤Ï10¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¶å½£¾ì½ê¤Ç¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶å½£¾ì½ê¤Ç¤Ïº£¤Ç¤âÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ë¸µÂç´Ø¡£»Ä¤ê3ÈÖ¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£