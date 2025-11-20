建物と建物の間を器用に移動していくサル。その後、サルはビルの屋上に逃げ込み、隣のビルに飛び移る姿が…

警察によりますと２０日午前７時４０分ごろ、中区の幟町公園付近で「サルが徘徊していた」と目撃者から交番に届け出がありました。

１８日に付近で目撃されたサルと同一の個体と見られています。

サルは１８日の午前中、上幟町にある広島女学院中学・高校で目撃されました。敷地内を走り回ったのち、午後４時ごろには学校から

約２００ｍ離れた縮景園で目撃情報が相次ぎ…北西の方へ逃げていったとみられていました。

そして２０日に目撃されたのが電車通りからほど近い幟町公園です。

平日ののどかな公園で繰り広げられた警察とサルとの攻防戦。ついには公園近くのビルの屋上にある建屋に逃げ込みました。

古武家朋哉記者「午後２時です。建物の屋上でいま警察官が網を使ってサルの捕獲を試みています」

しかし、しばらくして危険を察知したのか…サルは顔を出した次の瞬間…

「あ！飛び移った！」

警察の包囲網もむなしく再び行方をくらませました…

付近の住民「公園にも遊びに行きたかったんですけど、きょうは無理で。心配です。ちょっと初めて聞くことですし、早く捕まってほしい」

サルは幟町公園付近にある建物の屋上から屋上へ飛び移り、その後は姿が見えなくなりました。

警察はサルを見つけても絶対にエサを与えないようになど注意を呼び掛けています。