北川景子、SUPER BEAVER渋谷龍太の演技に圧倒「震えちゃって」「空気までも自分の世界に」
俳優の北川景子（39）が20日、大阪駅前の映画館で開催された映画『ナイトフラワー』の舞台あいさつに登壇。共演したSUPER BEAVER渋谷龍太の演技を称賛した。
【全身ショット】さすがです…独創的な衣装を着こなす北川景子
今作は借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。主人公・永島夏希を北川、夏希に手を差し伸べ、ボディガードとして手を組む多摩恵を森田望智が演じている。
印象に残ってるシーンの一つとして、夜の街で暗躍するドラッグの元締め・サトウ役の渋谷との場面を挙げた。「初めて出会うシーンも私震えて…」と振り返る。
小銭を手渡すシーンで「震えちゃって、うまくお金がテーブルに置けなくて、毎回違う額が出るから、渋谷さんが『あれ？さっきと額が違う』って」とその貫禄に圧倒されたことを明かした。
「普段の渋谷さん、すごいフレンドリーでやさしい方ですけど、役になった時はすごい怖かった。アーティストの方の空気までも自分の世界に変えてしまう、空気もあやつるところがすごかった」と、その演技を称賛した。
