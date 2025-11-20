aikoに大先輩がテレビ越し“謝罪”「聴いたげてよ」にサラッと一言→「心にグサッとささったみたい」 MBS特番で明かす
MBSテレビの特番『1万人が好きやねん！KANSAI アーティストランキング』（関西ローカル）が19日に放送され、シンガー・ソングライター円広志（72）が後輩のaiko（49）にテレビ越しで“謝罪”した。
【画像】『1万人が好きやねん！KANSAI アーティストランキング』最終結果
関西人1万人に聞いた「好きな関西出身アーティスト・ベスト20」を発表する音楽バラエティー。大阪・吹田出身のaikoが2位に入った。「平成のラブソング女王」と紹介され、街頭インタビューでは「普段から関西弁をしゃべってない人じゃないと出せない歌声」などと絶賛された。
元乃木坂46・松村沙友理も「めっちゃ憧れてました」という存在。ボブの髪型やオーバーオールなど「みんなaikoさんのマネしてました」と、大阪で過ごした青春を振り返った。
円は、今ではタレントとして大活躍するが、「夢想花」「ハートスランプ二人ぼっち」のヒットや、森昌子に提供した「越冬つばめ」など、シンガー・ソングライターとして知られる。aikoが中学生の頃に出会ったという。
仲がよかったマスターから「うちの娘が音楽が好きなんで1回聴いたげてよ」と頼まれた。当時のaikoは「もちろんデビューもしてないただの中学生」で、円は音楽の道に進むのを「やめときや」と軽く言ってしまった。
それが「心にグサッとささったみたい」と明かし、「直接あやまりたいねん。できたら土下座したい（笑）」とぶっちゃけた。
【画像】『1万人が好きやねん！KANSAI アーティストランキング』最終結果
関西人1万人に聞いた「好きな関西出身アーティスト・ベスト20」を発表する音楽バラエティー。大阪・吹田出身のaikoが2位に入った。「平成のラブソング女王」と紹介され、街頭インタビューでは「普段から関西弁をしゃべってない人じゃないと出せない歌声」などと絶賛された。
円は、今ではタレントとして大活躍するが、「夢想花」「ハートスランプ二人ぼっち」のヒットや、森昌子に提供した「越冬つばめ」など、シンガー・ソングライターとして知られる。aikoが中学生の頃に出会ったという。
仲がよかったマスターから「うちの娘が音楽が好きなんで1回聴いたげてよ」と頼まれた。当時のaikoは「もちろんデビューもしてないただの中学生」で、円は音楽の道に進むのを「やめときや」と軽く言ってしまった。
それが「心にグサッとささったみたい」と明かし、「直接あやまりたいねん。できたら土下座したい（笑）」とぶっちゃけた。