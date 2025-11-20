妹とけんかをしたくないという小学1年生の男の子が、妹の怒りや喜びといった感情を日々記録し、兄妹げんかの“解決策”を見出しました。

算数が大好きな奥俊介くん（7）。鹿児島大学教育学部附属小学校の1年生です。

Q.俊介くんはどんな子？

（クラスの子たち）「クラスのなかで一番元気」

俊介くんが、夏休みに調査したのが…。

妹はなぜ怒る？なぜ笑う？

（鹿大附属小1年 奥俊介くん）「僕が調べたのは『いもうとのおこる わらう なにがげいいん？』です」

妹がどんな理由で怒ったり笑ったりするのか調査したこの作品が、先月、県の統計グラフコンクールで最高賞の特選に選ばれました。

Q.妹のことをどうして調べようと思った？

（鹿大附属小1年 奥俊介くん）「妹と仲良くなるため」

Q.けんかする？

「はい」

Q.どのくらいけんかする？

「1日に3回くらい」

よくケンカをするという俊介くんの妹に会いにいきました。

（俊介くん）「妹の結衣子ちゃんです」

俊介くんより2つ下の結衣子ちゃん（5）。

Q.仲いいね？

「いつもとは限りません」

真剣に話す俊介くんの隣で⋯

取材中、俊介くんに話を聞いていると…。

いたずら好きな結衣子ちゃんを優しく受け流す俊介くん。

（父・俊明さん）「興味をもってほしいのかも、ちょっかいを出して」

（母・由希子さん）「お兄ちゃんと同じことがしたい、お兄ちゃんがしていたら自分もしたい！できる！と、そこがうまくいかないときにけんかになる」

けんかをせずに仲良く過ごすため、夏休みの間、妹が怒ったり笑ったりする原因をこまめに記録しました。

（俊介くん）「メモ帳を持っていって、怒る笑うが何回あったかメモして、家で宿題の時間ににまとめてつくった。ヨーグルト（の容器）を切る時に『私が先に切る！』とけんか」

こまめに記録も⋯ケンカの発端に

しかし、このメモ帳も度々けんかの発端になってしまったようで…。

（俊介くん）「メモ帳を貸したらグチャグチャに」

（母・結衣子ちゃん）「メモに妹が怒った理由を逐一書くので『もう書かないで』と」

Q.メモに書かれて嫌だった？

「ううん」

「お兄ちゃんと一緒がいい」で怒ったことも

メモの内容をまとめたプリントが学校に残っていました。その中には「お兄ちゃんの隣がいい」「お兄ちゃんと一緒がいい」という理由で怒ったとの記録も。

Q.お兄ちゃんのこと大好きだね？

（俊介くん）「だけどけんかが起こる」

ツンデレ気味な様子の結衣子ちゃん。

Q.俊介くん好き？

（結衣子ちゃん）「うん」

Q.どのくらい好き？

「（指で）ちょっと」

そんな妹の感情をグラフにまとめて、わかったこととは？

（俊介くん）「怒る理由は『順番が先がいい』『私が先がいい』で、笑う理由の1番は『一緒に遊んでくれた』が多かった。一緒に遊んでいる結衣子ちゃんはすごくニコニコして楽しそうだった」

この結果から導いた解決策は、『2人で遊ぶ時間を増やす』『順番はじゃんけんや話し合いで決める』でした。

（鹿大附属小1年 奥俊介くん）「統計グラフをしたからこの解決策ができた」

Q.解決策で仲良くなった？

「少し」

（父・俊明さん）「算数が好きだったのでいい機会で、努力する姿がみれてうれしかった」

（母・由希子さん）「好奇心旺盛なので、調べ解決することを繰り返せるようになったらいい」

俊介くんが次に統計をとりたいのは？

（母・由希子さん）「今度はお父さんお母さんというのも…」

Q.お父さんお母さんも調べる？

（俊介くん）「調べたい！」

俊介くんの好奇心が、家族の笑顔を増やす答えを導いてくれそうです。

