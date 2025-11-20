¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¦£Çµ¶¥ÎØº×¡Û²ÈÂ²°ì´Ý¤Ç¶¥ÎØ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ËÌÄÅÎ±Íã¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È·è°Õ¤¬°ã¤¦
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼£Çµ¡ÖÂè£¶£·²ó¶¥ÎØº×¡×¤Ï£²£°Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¡£ÃÏ¸µ¡¦ËÌÄÅÎ±Íã¡Ê£´£°¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï°ì¼¡Í½Áª£±¡¦£±£Ò¤ÇÂÇ¾â²á¤®¤«¤é¤ÎÀè¹Ôºö¤Ç£²Ãå¤È¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡½¡½¡£¤É¤³¤«Ã¸Çñ¤Ç¡¢¥®¥é¥®¥é¤»¤º¡¢£Çµ¤ò¾¡¤Æ¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¤¡£¤â¤É¤«¤·¤¤»þ´Ö¤ò¡¢Ãç´Ö¤â¥Õ¥¡¥ó¤â²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤ä·è°Õ¤¬°ã¤¦¡£
¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¶¥ÎØ¤ÎÃæ·Ñ¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤È¤«¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áª¼ê¤¬¼«Ê¬£±¿Í¤Î»þ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¶¥ÎØ¤Ê¤ó¤«¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡¤Þ¤ÊÌ¼¤ÎÀé±©¤¬£±£²£¸´ü¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶¥ÎØ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¸å²¡¤·¤âÇØ¤Ë¡¢£²ÆüÌÜ°ì¼¡Í½Áª£±¡¦£±£Ò¤Ï·ãÁö¤òÈäÏª¡££²Ãå¤ËÆ¨¤²Ç´¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀè¹Ô¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢´¶¿¨¤âÂç¾æÉ×¡£¼«Å¾¼Ö¤â¤¤¤¤¡×
¡¡£ÇµÍ¥¾¡¤¹¤ë»Ñ¤ò¡Ä¡£°ìÊâ°ìÊâ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤º¤Ï·è¾¡¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ä¥Ð¥µ¤Î±©¤Ð¤¿¤¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£