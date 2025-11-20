2025年11月19日、株式会社ドウシシャはケア家電を中心に展開している「ゴリラシリーズ」から、新商品『ゴリラのひとふき』『ゴリラのハグ』などを発売することを発表した。

参考：【写真】最大風速63.9メートル/秒を叩き出すドライヤー『ゴリラのひとふき』

「ゴリラシリーズ」と言えば、ふくらはぎケア家電の『ゴリラのひとつかみ』が有名だろう。“ゴリラ”というインパクトのあるネーミングと、痛気持ちいいほどの圧迫感でSNSを中心に話題沸騰。2025年11月時点で、シリーズ累計200万個を売り上げる大ヒット商品となっている。

そんな「ゴリラシリーズ」から、今回はドライヤーとブランケットが登場した。インパクトのある設計と人気を裏付ける機能性を、新たな商品にどう落とし込んだのか紹介していく。

・吹き飛ぶような風速でブローの手間を削減

ひとつ目は、シリーズ初の美容家電となるドライヤー『ゴリラのひとふき』。最大の魅力は、圧倒的な“風量の強さ”だ。実際に起動してみたのだが、少なくとも筆者の人生のなかで「1番風力が強いドライヤー」にランクインした。風量は3段階選べるのだが、1番弱い風量でも普通のドライヤー程度の風力である。それが最大レベルとなると、正直笑ってしまうくらい強い。数値化すると、『ゴリラのひとふき』の最大風速は63.9メートル/秒。これは台風並みの猛烈な風と同じだという。

温度は「熱風」「温風」「冷風」と、熱風と冷風を繰り返す「オートリズムモード」の4種類。2、3秒ほどで温度が切り替わるので、そこまでタイムラグは感じない。

風量と温度表示は、お馴染みのゴリラマークで表示。こういったところに「ゴリラシリーズ」らしい遊び心を感じる。また、イラストで表すと子どもも理解しやすく、使いやすいのではないだろうか。

ここまで風力にこだわったのには、背景にユーザーのリアルな悩みがあったという。入浴において、もっとも手間と時間がかかるのがブローだ。とくに女性は、ロングヘアだと長時間ブローをしなければいけない。近年よく聞く“風呂キャン”界隈にとっても、おそらくブローはお風呂を面倒に感じる大きな要因だろう。

筆者も髪が長い方だが、銭湯などに行った際、信じられないくらい風力がないドライヤーが置かれているときは、完全に乾かすことを半ば諦め、今日ばかりは髪が傷んでも仕方ないと肩を落とす。逆にしっかり風力が出るドライヤーがある施設は、それだけでリピーターになったりする。そのくらい、ドライヤーの風力は、使う人の気分を左右するのだ。

また、育児世代は子どものブローを優先して、自分は自然乾燥で済ませてしまうという声もあったという。だが自然乾燥は、頭皮へのダメージや雑菌の繁殖の原因にもなってしまう。

そういった声を掬い取って生まれたのが、“とにかく早く乾かす”ことに特化した『ゴリラのひとふき』だ。風力が強いということは、「電気代もかかるのでは？」「髪が傷むのでは？」という疑問が生まれるが、本商品は一般的な家庭用ドライヤーと同等の1200W。そして温度の高さではなく“風力”に特化しているため、髪を特別傷めることもないのだ。

もうひとつこだわった点が、価格である。本商品は1万6280円（税込）。折りたたみ式をあえて搭載しなかったのは、この価格帯に抑えるためのようだ。

・ゴリラに抱かれているような暖かさを実現『ゴリラのハグ』

ほかにも新商品として登場したのが、ブランケット『ゴリラのハグ』だ。本商品は、素材にこだわった商品開発を手掛ける株式会社ロマンス小杉との共同開発となっている。本商品は、蓄熱効果のある「富士山みくりや溶岩パウダー」を練り込んだ素材を使用。膝にかけたり、少し手を入れているだけでじんわりと体を温めてくれる。

本商品も、ユーザーの日常生活に基づいた設計となっている。ちょっとコンビニやゴミ捨てに行く際に羽織れるように、ブランケットにはボタンがついている。また、ブランケットについていると地味に嬉しいのがポケットだ。これなら羽織ったまま携帯やオーディオ機器も持ち運べるため、ピクニックや散歩など、ちょっとしたレジャーでも活躍しそうだ。

価格も、手に取りやすい3850円（税込）。これからのシーズンなら、自分のためだけではなく、クリスマスや年末年始などのプレゼントとしてもちょうどいい価格帯なのではないだろうか。

最後に紹介するのは、『ゴリラの腕枕』だ。こちらはただの枕ではない。“とにかく硬い”のだ。なかにはボコボコしたハードウレタンが入っているため、ゴロゴロするときに背中や首の下に入れると、ちょうどいいゴリゴリ感が凝り固まった体をほぐしてくれる。ヒット商品『ゴリラのひとつかみ』と併用してもいいだろう。普段のストレッチ枕に物足りなさを感じているのであれば、ぜひ使用してみてほしい。

『ゴリラのひとつかみ』の印象が強かったドウシシャの「ゴリラシリーズ」。今回発表された新商品は、販売領域を広げつつも「ゴリラシリーズ」らしいインパクトと、リアルな悩みと向き合った実用性がしっかりと兼ね備えられたアイテムのように感じる。今後も「ゴリラシリーズ」らしい広がりに期待したい。

（取材/文＝はるまきもえ）