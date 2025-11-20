『果てしなきスカーレット』の細田守監督がN高グループの生徒と対談…“モノ作りに対する姿勢や考え方”を伝授
『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』、『バケモノの子』、『未来のミライ』、『竜とそばかすの姫』など、数々のアニメーション映画を手掛け、国内はもちろん海外でも多くのファンから支持されている細田守監督。
そんな細田監督の最新作『果てしなきスカーレット』(2025年11月21日(金)公開)の公開に先駆けて、N高等学校・S高等学校・R高等学校(以下、N高グループ)とのタイアップ企画が進行中だ。その一環として、N高グループ・N中等部に通うメディア広報委員会の生徒たちが、監督から“モノ作りに対する姿勢や考え方”を教わる特別企画を実施。細田監督と生徒たちのやり取りを、インタビュー形式で紹介する。
今回、細田監督と対談したのは、S高等学校3年生の瑠璃さん、S高等学校2年生のあつひめさん、N中等部2年生の愛禾さんの3名。それぞれと監督のやり取りは、以下の通り。
【あつひめ】細田監督は小学生のころに観たアニメに衝撃を受けて、アニメの世界を志し、それから真っ直ぐに進んでこられたと思うのですが、私も小学生のときに大河ドラマを観て、歴史が大好きになり、将来は歴史に関わる仕事に就きたいと考えています。けれども最近になり、「私の進路はこれでいいのか？」「本当に歴史が好きなんだろうか？」と考えてしまったり、迷いが生じるようになってしまいました。監督もアニメの世界を目指される過程で、迷われたり、立ち止まってしまったり…ということはあったのでしょうか？
【細田守監督】あまりなかったような気がしますが、ひょっとしたらその時々では迷っていたかもしれないですね。いまにして思えば大したことじゃなくても、迷ってる最中だと「本当にどうしよう…」みたいになる感じはわかります。僕が一番人生について迷ったのは、東映動画に入社して1年目のころですね。実際にアニメーションを作るようになって、「この業界に希望はあるのか？」と不安になってしまって。
けれども、仕事を辞めずに済んだのには理由があって。ちょうどその年に、ディズニー作品の『美女と野獣』が公開されたんですよ。これがもう、本当に衝撃的で、「こんなにおもしろい作品を作れる可能性があるのなら、アニメーションの世界でもうちょっと頑張ってみよう」と思えるようになったんです。もしあのとき、『美女と野獣』を観ていなかったら、この仕事を辞めていたかもしれないですね。
僕の場合は作品との出会いがきっかけでしたが、ほかにも人との出会いだったり、そこでもらったアドバイスが、その後の人生に大きく影響したり。あつひめさんは歴史が好きということで、大学に進学して、そこでもっと歴史の勉強をしたい…ということだと思うんですけど、いい進路だと思いますよ。そこでもきっと、物事の捉え方、考え方に影響を与えてくれる、いい出会いがあるでしょうから。ちなみに、大河ドラマで歴史に興味を持たれたとのことですが、どの時代が好きなんですか？
【あつひめ】大河ドラマにハマったきっかけが『篤姫』ということもあって、幕末が大好きです。
【細田守監督】いいですね。幕末っていうのは何かとおもしろい切り口がいっぱいあって。特に篤姫は、島津家から徳川幕府にやってくるという経歴の人物なので、ちょっと変わった切り口で幕末を描いている点がおもしろいですね。ということは、大学では日本史を専攻する感じなんですか？
【あつひめ】進路に関しては、だいたい定まってきてはいるんですけど、環境の変化だったり、歳を重ねることで興味のあるものが増えてきたことで、「私が進むのは本当にこっちの道でいいのかな？」と悩むことが多くなってしまって…。
【細田守監督】今はそのなかで、一番興味があるのが歴史だと思うんですけど、日本史が好きだからといって、日本史しかやっちゃダメというわけではないと思うんです。世界史を学ぶことで、より深く日本史を理解できるようになるかもしれないし、歴史ではなく文学の道に進んで、そこから間接的に歴史を見てみるのもおもしろいかもしれない。あるいは科学の道に進んで、その視点から歴史を検証してみるとか、いろんなアプローチの仕方があると思うんですよ。
僕の場合はアニメーションの業界に進みましたが、だからといってアニメーションしか観ないわけではなくて。実写映画だったり、あるいはドキュメンタリーだったりと、別の業界の視点から、映画について考えることもあったりします。道はひとつしかない…というわけではないので、そこはじっくり考えて。何がしたいのか、どういう形で歴史に関わりたいのか、いろいろ知識を詰め込みながら、焦らずに選んでいけばいいと思います。
【愛禾】最新作『果てしなきスカーレット』は戦闘シーンが多めで、人々の争いや殺し合いも描かれていると思います。私は小説を執筆していて、新人賞にも応募したりしているのですが、テーマに対するアプローチで悩むことがあります。なぜかというと、世界ではさまざまな戦争、物語ではない殺し合いが起きているのに対し、私はそういう現実を目の当たりにしたことがなく、すべて想像のうえで書いているからです。体験したことがないものをまるで当事者であるかのように書く行為は、創作活動としてはとても楽しいのですが、同時に「なぜ創作の世界でさえ、そんなリアルを描かなくてはいけないのか？本当に書く意味はあるのだろうか？」と思うことがあります。監督が創作活動のなかで“戦争”や“死”などをテーマとして扱う際に心がけていること、そして、ご自身がそういうテーマを扱うことの意味をどのように考えていらっしゃるのか、教えていただきたいです。
【細田守監督】今作は≪死者の国≫を旅する話なんですけど、「死んだこともないのに、どうしてそんな世界が描けるんだ？」ということですよね。たぶんこれは、若いころだと扱いきれなかった大きなテーマだと思うんですよ。でも、いろいろ作品を作って、経験を積み重ねていくうちに、それができるようになったんです。“生と死”というテーマを扱うのにちょうどいい年齢になったので、ようやく描くことができた…という感覚です。
実をいうと、この“生と死”というテーマは、今回初めて挑戦したわけではなく、『バケモノの子』でもそういうニュアンスは描いているんです。作中の舞台である渋天街を、そこまで明確ではないけど、生と死の狭間にある空間のように見せたりしていて。それと『未来のミライ』でも、本当は“命の循環”という大きなテーマを扱っていて、それを表現したかったのですが、残念ながら世間的には認知してもらえず……。といった感じで、これまでの作品でも、実は大きなテーマを扱ってはいたのですが、自分自身の経験が蓄積されて、ようやくそれを堂々と真正面から表現できるようになったのが、本作『果てしなきスカーレット』だった…という次第です。
【愛禾】大きなテーマを扱うには、作家自身の成長や、経験の積み重ねが重要…ということですか？
【細田守監督】ただ、そこで思うのは、「若い人は経験が少ないから、大きなテーマは扱えないんじゃないか？」となりそうだけど、決してそんなことはない…ということです。自分自身に経験はなくても、いろんなことを経験してきた人たち、お父さんであったり、お母さんであったり、学校の先生であったり。それだけでなく、ときには僕のような先生じゃない大人とも話すことで、間接的ではあるけど、いろいろ知ることはできるわけです。
例えば、フランソワーズ・サガンというフランスの小説家がいるんですけど、彼女は18歳にして、生と死がテーマの『悲しみよこんにちは』という世界的なベストセラーを書いていますよね。この作品は少女を主人公に据えて、その感情を10代のリアルな視線で描いているので、“若さ＝経験が少ない”ということが弊害になっていないんですね。だからぜんぜん、自分が若くて、経験が足りないことに臆する必要はないですよ。
仮に愛禾さんが、現代日本の貧困だとか、虐待といった問題について、小説を書くとしましょう。それを大人の視点で表現するのであれば、いろいろ経験を積んで、大人になってから書いたほうがいいかもしれないけど、子どもの立場で、リアルタイムで起きている出来事を書こうと思っているのなら、今の感性で書いたっていい…という話なんですね。年齢とか経験とかに臆することなく、自分の中にある問題意識に従って書けばいいんじゃないかと思いますし、まさにS高やN高は、そうした取り組みを応援して、評価してくれる学校だと思うので、どんどん書いて、作品を世に送り出してほしいですね。
【瑠璃】『果てしなきスカーレット』が『ハムレット』の物語をベースにしているように、細田監督の作品は、古典作品や何度も映像化されているような作品が題材になっていることが多いように感じます。古典作品である『ハムレット』をベースに新たな作品として描き直すうえで、もっとも意識した“この時代(現代)らしさ”は何でしょうか？
【細田守監督】古典をベースに新しいものを作るという風潮は昔からあって、実は『ハムレット』自体もシェイクスピアのオリジナルじゃないんですよ。『ハムレット』のベースになってるのは北欧神話で、アムレス(アムレートとも呼ばれる)という人物の復讐譚なんです。2022年には、この原作を実写化した『ノースマン 導かれし復讐者』という映画も公開されていますが、シェイクスピア以前にも、この神話がベースになった物語はいくつも作られていて。それらをまとめて、現代風(シェイクスピアが活動していた当時：1600年代)にアレンジしたのが『ハムレット』というわけです。そんな感じでシェイクスピア自身も、僕が『ハムレット』をベースに『果てしなきスカーレット』を作ったのと同じようなことをやっていたんですね。
こうした取り組みは、映画や文学作品だけでなく、絵画の世界でも多く見られるんですよ。絵画の世界も、何百年も前から同じようなモチーフ、題材が繰り返し描かれていますが、そのたびに作家たちが新しく要素を付け加えたり、その時代に合った美意識を取り入れたりして。そうしていくつもの作品が作られ、世に発表されることで、“コンテクスト”、いわゆる文脈のようなものが形成されていくんですね。これはつまり、『アムレス』ではこうだったけど、『ハムレット』では同じ要素がこのように描かれている…みたいな。「時代の変遷とともにベースとなる物語がどう変わっていくか」という文脈が見えてくると、それらを観賞する際、物語をよりおもしろく感じることができるので、意識して見てみるといいですよ。
【瑠璃】続けてお聞きしたいのですが、この時代(現代)に復讐劇を描くことには、どんな意味があるとお考えですか？
【細田守監督】絵画の話にも通じるところで、よく「歴史は繰り返す」と言われますが、本当に人類の歴史って同じような出来事の繰り返しなんですよ。争いがあって、復讐したり、謀反があったり、革命が起こったり。このようにして、同じことが何度も繰り返されるんですけど、よく見てみると、時代によって変化していく部分もあれば、ずっと変わらない部分もあったりして。そういったところを見つけ出すことも、歴史を学ぶ楽しさの一つと言えるでしょう。
『ハムレット』はよく“復讐劇の元祖”と言われますが、現代の世界を見てみると、いまだに戦争があって、それに対する報復があって。復讐に対する復讐が延々と続く、終わりのない争いが世界中で起こっていますが、そうした点は『ハムレット』が描かれた時代から何も変わっていないと言えます。
このような負の連鎖に対して、現代では大勢の人が「どうやったら争いを止められるんだろう」と考えて、戦争の報道を見れば、誰もが「早く終結してほしい」と願うものの、戦争自体は一向に終わる様子を見せません。それどころか停戦だと言っているのに、それを無視して侵攻を続けて。その結果、ますます相手を信用できなくなり、攻められた側も報復に出るという事態は、いまなお世界中で頻繁に起きています。
平和な日常の中ではなかなか気づきにくいことですが、実は“復讐”というのは、現代においても非常に今日的なテーマなんですね。復讐に対する復讐を繰り返して、その連鎖を終わらせられないのが人間なんですけど、それと同時に、悲しい思いをしてきた人も昔から大勢いて。「復讐の連鎖を終わらせたい」「争いのない世界で暮らしたい」と願う人は、世界中にいっぱいいるわけです。そしてそれは、僕たちのように、比較的安全な国・地域に住んでいる人間にとっても大切なことで、「争いはないほうがいい。そのためにはどうすればいいのか？」ということは、ずっと考え続けなければならないテーマだと思うんです。
これについては何百年も前から考えられていたし、現代に生きる我々も考えないといけない。そして、おそらく未来の人たちも考えることになるであろう、永遠に解決しない問題だと思うんですよ。だからこそ、「世の中から争いをなくす方法」を考え続けることは大事だよ…ということを、あらためて多くの方に認識してほしくて、今作では“復讐”をテーマにしているんです。
取材・文＝ソムタム田井
