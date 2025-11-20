ムロツヨシ、松山ケンイチの『ドラクエウォーク』に反応「この役者さんはなにをしているの？」 ファンは“ヨシヒコ”を想起し爆笑
俳優のムロツヨシが、20日までにエックスを更新。俳優仲間の松山ケンイチが投稿したゲームのスクリーンショットに反応し、ファンから笑いが起こっている。
【写真】ムロツヨシも驚いた松山ケンイチの『ドラクエウォーク』
松山は「うちのムロツヨシです」とつづり、スマートフォン向け位置情報ゲーム『ドラゴンクエストウォーク』のスクリーンショットを投稿。そこには、ふんどしを装備した「ムロツヨシ」という名前のキャラクターが写っていた。
ムロがこの投稿を引用し「この役者さんはなにをしているの？」と反応すると、ファンはムロがメレブ役で出演した『勇者ヨシヒコと魔王の城』を思い出して爆笑。「勇者の仲間入りしたかったのかな？」「ムロツヨシを強く鍛えてるんですね 愛ですね」「ゲーム『勇者ヨシヒコ・メレブ外伝』」などの声が上がっている。
■ムロツヨシ
1976年1月23日生まれ。神奈川県出身。「アッシュアンドエー」所属。『うちの弁護士は手がかかる』、『団地のふたり』など多数のドラマに出演。自身のプロデュース舞台『muro式』では演出も手掛けている。
引用：「ムロツヨシ」エックス（＠murotsuyoshi）
