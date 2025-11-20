11月18日、歌舞伎俳優の十三代目市川團十郎が、バラエティ番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』2時間スペシャルに出演した。そこでの、子ども2人の成長した姿が反響を呼んでいる。

團十郎は長女の四代目市川ぼたん（麗禾）、長男の八代目市川新之助（勸玄）の親子3人で出演。一家とMCの小泉孝太郎が、焼き肉店で対談した。

「家族で過ごす自宅や趣味、休日の映像が流れました。ぼたんさんは14歳、新之助さんは12歳になりましたが、小さいころからメディアに登場することが多かったからか、スタジオでVTRを観ていた高嶋ちさ子さんは『大きくなったね』と、成長ぶりに驚いていました」（スポーツ紙記者）

番組では、ぼたんが肉を焼いて新之助に取り分ける場面もあり、和気あいあいとした様子に癒された視聴者も多かったようだ。一方で、Xでは

《麻央さんに似てきたわね2人とも》

《ぼたんちゃんにもカンカンにも海老蔵と麻央ちゃんがいる》

《ぼたんちゃんだけでなく、お子さん皆、お母さん似かもなぁ。お母さん強く出てるわ》

など、2017年に亡くなった母・小林麻央さんの面影を指摘する声があがっている。

「麻央さんは34歳の若さで亡くなりましたが、フリーアナウンサー時代は美人キャスターとして人気を博し、梨園の妻になってからも、上品で穏やかな雰囲気が多くの人に親しまれました。ぼたんさん、新之助さんともに目鼻立ちがはっきりした顔立ちで、麻央さんに似た印象を多くの人が受けたようです」（芸能記者）

麻央さんが亡くなって以降、團十郎はシングルファザーとして、2人の子どもを育ててきた。番組では、團十郎の私生活での変化がうかがえる場面もあった。

「小泉さんが、晩酌の際に納豆を食べるという話題になり、團十郎さんは、晩酌はまったくしないことを告白しました。それどころか『まったく飲まない。もう10年以上』と、いっさいお酒を飲んでいないことを明かしたのです。かつての團十郎さんは、派手に夜の街を飲み歩くことで知られ、“ヤンチャ”な印象を抱く人もいました。

それがいまでは、ぼたんさんも新之助さんも、お父さんがお酒を飲むところを見たことがないと話していました。團十郎さんは、自身の家系が短命であるとし、『俺は子ども2人の孫に会いたい』と、長生きするために断酒したと明かしたのです。子育てをするなかで、心境が変わった部分もあったのかもしれません」（同前）

團十郎にとって、子どもと過ごす時間こそ、何よりの“国宝”なのかもしれない。