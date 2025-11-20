11月19日、女優・前田敦子が自身のInstagramを更新。“憧れの女優” との2ショットを公開した。

《私は柴咲コウさんに憧れてこの世界に入りました。コウさんにやっとちゃんとお会いできて幸せすぎたのです！！やったね14歳の私！！》

こうつづった前田は、女優・柴咲コウと並び、2人でピースしている写真を投稿。ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』で共演したことから、距離が縮まったようだ。

「『スキャンダルイブ』は、芸能事務所と週刊誌の攻防戦を描くドラマで、柴咲さんは主人公の芸能事務所社長という役どころです。前田さんは、柴咲さんの事務所に所属する、不倫が報じられた俳優の妻を演じます。

前田さんは、AKB48に入るオーディションの歌唱審査で、柴咲さんの楽曲『Glitter』を歌った過去があり、クランクイン時のインタビューでは、『柴咲さんとは以前ドラマでご一緒したことがありますが、同じ空間でお芝居をするのは初めてで、お会いしたかったので（出演意向を聞かれた際）もう即答でした』とコメントしていました。

憧れの人との共演とあって、今回のドラマには、並々ならぬ熱意で臨んでいるのではないでしょうか」（芸能記者）

前田は、柴咲との並びがよほど嬉しかったようで、満面の笑み。コメント欄では、ほっこりしたファンの喜びがあふれていたが、なかでも「ほんまに若返りすぎている」「あっちゃんが幼くなってる」など、前田の “若返り” を指摘する声が目立った。

近ごろ、美しさに拍車がかかってきた前田。11月頭には、14年ぶりとなる写真集の先行カットが公開され、反響を呼んでいた。

「現在はシングルマザーとして、育児に励みながら、ドラマや映画、音楽活動など幅広く活躍しています。今回の写真集のテーマは『大人の恋』で、先行カットでは黒のレースランジェリーや、ベージュピンクのサテンキャミソールワンピースを身にまとい、華奢な曲線美を披露していました。

本人は『これが最後』と話しており、過去最大の露出に挑戦したといいます。現在34歳ながら、いまだに『攻めの姿勢』を続けているのも、長く芸能界で生き残っている秘訣なのかもしれません」（芸能記者）

ドラマは第1話がすでに放送済み。前田の「攻めの姿勢」は、今作でも見られそうだ。