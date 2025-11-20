城咲仁＆加島ちかえ「お腹もだいぶ大きくなりました」 夫婦でプレママ＆プレパパ教室へ「パパもがんばってる！」「楽しみですね♪」
元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が19日、自身のインスタグラムを更新。妻で第1子妊娠中のタレント・加島ちかえ（36）と共にプレママ・プレパパセミナーに参加したことを報告した。
【写真】「お腹もだいぶ大きくなりました」夫婦でプレママ＆パパ教室に参加した城咲仁＆加島ちかえ
城咲は「ちかちゃんのお腹もだいぶ大きくなりました 昨日は、夫婦でミキハウスプレママプレパパ教室へ 沐浴の仕方やオムツの変え方など大変勉強になりました いよいよですね」とつづり、セミナー会場での写真を3枚アップ。
「プレママプレパパ教室の後 駐車場へ向かう中 ちかちゃんが夫婦2人でゆっくり静かなお店で食事がしばらくできなくなるんだねと、少し寂しそうだったので スペイン料理屋さんを予約して車を一度自宅に置いて食事へ」と、レストランで夫婦の時間を過ごす2ショットなども公開した。
この投稿にファンからは「必ずパパにママになる登竜門 これから3人の長い旅が始まりますね」「素敵!!」「パパもがんばってる！」「パパさん教室いいですね 冷やさないように大事です 楽しみですね♪」などのコメントが寄せられている。
