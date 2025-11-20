女優の瀬戸朝香が、俳優の上地雄輔らとのショットを投稿し、話題を呼んでいる。

瀬戸は２０日までに自身のインスタグラムに「ゆうちゃんこと上地雄輔くん たいちゃんことホームメイド家族のｍｉｃｒｏくん とご飯に行った」と書き出し、３ショットを披露した。

「ゆうちゃんは番組で一度だけ共演して 会うのは２回目 なんだろ、、、ゆうちゃんは誰とでも仲良くなれる人なの！？プライベートで会うのは初めてなのに昔から知っている感覚」と上地の魅力について語り、「たいちゃんは知り合って１０年近く経つのかな 家族ぐるみで遊ぶ仲で先に二人がお店に到着しててあとから合流するなり『私のＴｉｋＴｏｋ動画一緒に撮って』っておねだり 笑笑」と今までのエピソードを語った。

そして「『なんなの！？』ってゆうちゃんき突っ込まれながらも…楽しい時間を過ごした いくつになっても新たな友はできる いくつになってもはしゃげる友がいる これサイコーやんっ！」と記し、「人生 楽しい事もまだまだいっぱいあるね また集まろうっ」と呼びかけて投稿を締めた。

この投稿にファンからは「仲のよさしか伝わりません」「素敵な関係ですね」「楽しさが伝わります」などの声が寄せられている。