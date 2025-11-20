きょうの県内は澄み切った青空が広がりました。日中は雪を頂く立山連峰とのコントラストが美しかったですね。

そして冷え込んだ朝方に高岡市の雨晴海岸で現れたのが海面から霧のように立ちのぼる「けあらし」です。

日の出前、午前6時ごろの雨晴海岸です。海面から、ゆらゆらと白く立ちのぼるのが「けあらし」です。



高岡市伏木のけさの最低気温は3.9度。放射冷却で冷え込む中、カメラを構えた人や家族連れなど多くの人が訪れました。





そして午前6時50分ごろ、立山連峰の稜線から昇った朝日が照らすと…けあらしはオレンジ色に染まります。

けあらしは、冬場の晴れて冷え込んだ朝、海面から立ちのぼる水蒸気が冷たい空気に触れて霧のように見える現象です。



雪を頂く立山連峰、そして海に浮かぶ女岩を背景に幻想的な光景が広がりました。



◆兵庫から訪れた男性

「（女岩の）松の木と立山連峰の合わさっているのが良い」

◆兵庫から訪れた女性

「きょうは良いけあらしだった」

◆10年以上撮影している男性

「うちの奥さんには同じものを何度もいらないといわれるけど、私から見るとその日その日の状態によってけあらしの量が違うので、それをめがけて何度も来ている」



けさの最低気温は上市町東種で氷点下0.1度、氷見市で0.5度など県内10の観測地点のうち6か所で今シーズン一番の冷え込みとなりました。けあらしの出現とともに、富山湾は、秋から冬へと季節が進んでいきます。