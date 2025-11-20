Mrs. GREEN APPLE大森元貴「最初は3人しか呼べなかったんだから！」デビュー前に遠征で訪れた愛知県での思い出を明かす
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！ ミセスLOCKS！」（毎週月曜 23:08頃〜）。
11月10日（月）の放送では、現在開催中の5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」で訪れた愛知県での思い出などについて語り合いました。
――ミセスのグループ史上最大規模となる5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」が10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤからスタート。ツアーは11月1日（土）〜11月2日（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム、11月8日（土）〜11月9日（日）福岡県・みずほPayPayドーム福岡、11月15日（土）〜11月16日（日）大阪府・京セラドーム大阪、12月15日（月）〜12月16日（火）東京都・東京ドーム、12月19日（金）〜12月20日（土）東京都・東京ドームで開催。全12公演をおこない合計55万人の動員を予定しています。
大森: 愛知県、この前「BABEL」で2日間お邪魔しましたけども、改めて印象を伺ってもいいですか？
若井: 愛知はデビュー前からお世話になってますからね！ 遠征で行ったもんね。めちゃくちゃ覚えてるよね！ 思い出がたくさんです。
藤澤: ライブハウス！
大森: 一番最初は3人しか呼べなかったんだから！
若井: 本当にそうです。
大森: 昨日のことのように覚えてるわ。
若井: あと、めちゃくちゃ雪降ってた時もあったしね！
大森・藤澤: あった！
若井: 覚えてる？
藤澤: ライブハウスの外、すごい積もってたね。
若井: それがたしか、そのときの自分たちの初雪で。「雪だ〜〜!!」ってめっちゃはしゃいで、りょうちゃん（藤澤）が雪に埋まっていた記憶がある（笑）。よく、りょうちゃんは雪に埋まっているというか、元貴に埋められていたというか、なんというか（笑）。
藤澤: そうだね！
大森: ひどいね！
若井・藤澤: （笑）。
藤澤: おぉーーい!! とんでもねえバンドだぁ〜（笑）！
番組では他にも、番組内での“新企画”を発表する場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
番組では他にも、番組内での“新企画”を発表する場面もありました。
