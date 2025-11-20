2026年1月16日より放送されるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期の新PVが公開され、EDテーマをmiletが担当することが発表された。

『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による原作漫画をアニメ化した本作。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれる。

公開された新PVには、美しい情景と共にフリーレンとフェルン、シュタルクの絆が垣間見えるシーンがちりばめられている。PVでは、miletによる第2期EDテーマ「The Story of Us」も披露。旅路を行くフリーレンたちの背中を見守り、時にそっと背中を押すような言葉を、miletならではの伸びやかでかつ力強い歌声で紡いでいくミディアムテンポのナンバーで奏でる、第1期EDテーマ「Anytime Anywhere」とは異なるアプローチの楽曲だ。

「The Story of Us」を歌うmiletは、「再びフリーレンたちと、そしてあなたとともに旅ができることを心から嬉しく思います。進む一歩にも、立ち止まるときも、振り返る瞬間にも意味がある。そのどんなときにも、この曲であなたを守ることができますように。お守りのようになれますようにと願いを込めて『The Story of Us』を書きました。フリーレンたちの勇気ある旅と一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。溢れんばかりの愛を込めて」と、楽曲に込めた想いと『葬送のフリーレン』への愛を語った。

また、「The Story of Us」は、第1期EDテーマ「Anytime Anywhere」に引き続き、本作の劇中音楽を手がけるEvan Callが編曲を担当。「The Story of Us」についてEvan Callは、「再びこのコラボレーションが実現しました！ 『葬送のフリーレン』の世界に再度miletさんの楽曲で参加できることに、心から嬉しく思います。今回の楽曲は、優しさと力強さが共存し、心の奥深くに響きます。だれかと関わることから感じる希望、友情、共鳴などの、イメージを重ねながら、フリーレンの色にさらに溶け込むよう編曲しました。以前よりもmiletさんと理解が深められた事でいえば、先日miletさんが私のオーケストラコンサートに来てくださり、その場でも直接お話しできたことで、彼女の人柄や温かさをより深く知ることができました。その機会が、この曲の表現を一段と広げてくれたと感じています。アニメ本編とともに、「The Story of Us」もぜひ楽しみにしていてください」とコメントした。（文＝リアルサウンド編集部）