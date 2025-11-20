毎日忙しくても、美しさをあきらめたくないという大人世代のために、美容コーディネーター弓気田（ゆげた）みずほさんに、手軽に使えて確かな効果を実感できる、最新アイテムを厳選してもらいました。シートマスクやヘアケア用品など、今注目の美容トレンドをぜひチェックしてみてください。

種類豊富なシートマスクは、技アリ機能に注目を！

近年のシートマスク市場は、まさに百花繚乱。迷ったら、年齢肌ケアに定評のあるブランドの新作にトライするのも手。1枚で毛穴ケア、話題のニードル美容を体感できるものなど、技ある1枚が“ながら美容”に差をつけます。

●肌のすみずみまでハリ成分が浸透

〈左〉美顔器で有名なブランド発のマスク。マイクロニードルで攻めたハリケアを実現。

・YA-MAN TOKYO JAPANメディリフト ニードルリフトシートマスク 7枚入 ￥1870（ヤーマン）

●拭き取り洗顔から保湿までこれ1枚！

〈右〉はがしたマスクで拭き取れば毛穴ケアもOK。

・アクアレーベル オールインワンシートマスク（モイストスムース）28枚入 ￥2640 ※価格は編集部調べ〈10月21日限定発売〉（資生堂）

大人髪のSOSに応える“寄り添い”ヘアケアが充実

白髪やうねり、ボリュームダウンなどの悩みが山積する大人のヘア問題。その悩みに応えるために、頭皮や白髪ケアなど多種多様なアイテムが誕生しています。髪は人の印象を大きく左右するもの。早めのヘアケアこそが若見えのカギです！

●5分で手軽に色づくブラウンカラー

〈左〉天然由来の着色成分で色づけるカラートリートメント。注目は新色のダークブラウン。

・ブローネ ナチュリラ 色長持ちカラートリートメント 全4色 155g ￥2970 ※価格は編集部調べ（花王）

●根元からふんわり。豊かでいい香りの髪を演出

〈中〉空洞化した髪を補修するミスト。自然に根元を立ち上げて、においもケア。

・RJふんわりヘアミスト 100ml ￥3630（山田養蜂場）

●毎日のシャンプーで地肌から髪を健やかに

〈右〉酸化による頭皮のサビに着目した成分が毛穴の奥まで働きかけ、トラブルを予防。

・h＆s 深ヘッドスパ アドバンスド エイジング ケア シャンプー〈医薬部外品〉435g ￥1320 ※価格は編集部調べ（P&G）