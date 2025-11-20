女優・北川景子（39）は20日、大阪市内で開催された自身が主演を務める映画「ナイトフラワー」（28日全国公開、内田英治監督）の先行上映会で舞台あいさつに登壇。神戸市出身の北川が関西への“凱旋”とあって客席からは「お帰り〜」の大合唱。北川も「ただいま〜。大阪での舞台あいさつは8年ぶりです」と語った。

借金取りに追われ東京へ逃げてきたシングルマザー・永島夏希（北川）が2人の子どもの夢をかなえるために夜はドラッグの売人になり、危険な世界へ足を踏み入れてしまうヒューマンサスペンス。

この日は大阪駅そばのシネマでの上映会。「高校が大阪だったんで、学生時代によくきました」と近くの商業施設・HEP5にはよく足を運んだそうだ。「ゲームセンターに行って、プリクラを撮って。観覧車にも乗ったり」と懐かしんだ。

21年の映画「ファーストラヴ」以来4年ぶりの主演作品は「前半はマジメに子どもと接する一般的な母親」で、2人の子どもを育てる現実と同じ。今回はスッピンの顔を出し、関西弁も丸出し。、泣きじゃくったり、夜のネオン街を駆け回るなど、今まで見せたことがない表情でたくましい面も見せている。

撮影がほとんど関西弁だったため「ネイティブだから全然気にせず余裕でした」とニッコリ。ドラマなどでは「関西弁が出ないか、気にしている」そうだ。歌を歌うシーンもあり、台本を見てカラオケ店へGO。「1人カラオケは人生で初めてでした。帽子をかぶって、マスクして、1時間の予定で。歌った曲が難しすぎて、延長して。同じ曲を1時間半歌ってました」。ノドが心配になり、打ち切ったという。

現在、NHKの朝ドラ「ばけばけ」に出演中の北川。大阪に帰ってくると「必ず粉もんは食べます。お好み焼きにたこ焼き。ウチにもホットプレートみたいなたこ焼き器、ありますよ」と明かし、「子どものためにタコをウインナーに替えたり。夫が焼いてくれます」と夫のDAIGO（47）との仲の良さをノロけてみせた。