親の高齢化や子どもの自立など、ライフスタイルが大きく変わる50代。SNSでシンプルな暮らしを発信するTajiさん（フォロワー7.9万人）は、なんと52歳から「ひとりで住むためのマイホーム」を建て始めたそう。そんなTajiさんの「家づくりの軸」についてご紹介します。

※ この記事は『53歳からのシンプルモダンな暮らし』（CEメディアハウス刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

【写真】Tajiさんがこだわった「アーチ型の寝室」

これからの人生を考え、自分だけの家を建てる

約30年前に建て直した母屋のリフォームを検討していましたが、見積もりに驚愕して、「だったら自分だけの家を建てよう！」と、夢のマイホーム計画に突入しました。母屋の横に22坪の駐車場があります。ここに家を建てられそうです。

ただ、問題は日当たりが悪いこと。駐車場の南側のすぐ隣に大きな母屋があるため、日が当たりません。工務店さんに相談したところ、さまざまな角度から土地を見て、どの時間帯にどこに日が当たるのかを緻密に計算してくれました。その結果、母屋の隙間から入る光を考えて窓の位置を決めてくれたのです。

●将来のために、母や息子と一緒に住まない家をつくる

そして、まずは私が駐車場として使っている場所に、小さい家を建てる、将来母が亡くなったあと、母屋を壊して息子の家を建てる。そのときに、家の向きを変えて建てれば私の家を含め2軒とも日当たりがよくなる、とアドバイスをいただきました。

親と同居していると、子育てに協力してもらえるのでありがたいのは事実です。けれど、勝手なものでだんだん重荷にもなると痛感しています。息子との関係は良好ですが、今は独身でもいずれ家族が増えるかもしれませんし、どういう状況になっていくかはわかりません。

将来のために、母や息子と一緒に住まなくてよい家をつくっておきたい。たとえスープの冷めない距離でも、ひとつ屋根の下にいるのといないのとではかなり違ってきます。お互いに自立した関係を保てるように、住まいは近くても別々がよいと思っています。

老後の家、おしゃれに暮らしたい

まず、「どういう家を建てて、どう過ごしていきたいか？」を考えました。

52歳から始める家づくり、人生最後のマイホームでもあるので絶対に外せないワードが「老後の家」。今は仕事ばかりしてほとんど家にいない生活ですが、ゆくゆくは家にいる時間が増えていくはず。快適に過ごせて居心地のよい家にしたい。繰り返しになりますが、建築予定の土地は、母屋で陰になるため日当たりが悪く、とても寒いのです。なので、サブテーマとして「寒くない家」というのもありました。

●ものが散らばっていても、統一感のある家を目指す

そして、「その家でどう過ごしたいか？」というと…。ずっとずっと憧れていたのは「おしゃれな暮らし」でした。

母屋はものが多く、生活感のあるものが収納しきれずに、あふれています。なにかでもらった景品がそのまま飾られていて、テイストの合わないものが食器棚の上でひしめき合っています。壁にはいつから貼ってあるのかわからないものが黄色く色あせた状態になっていたり、カレンダーがふたつ貼ってあったり。ときどき気になって処分しますが、数か月経つと、また増えています。

私の考える「おしゃれな暮らし」は、ものが散らばっていても、なんとなく統一感があり、絵になるイメージ。基本はシンプルで色をそろえた空間。その空間にいるだけで気分が上がる。そんな暮らしです。今まであきらめていた暮らし方が、家を建てることで手に入るかもしれない。夢に近づいていると思うと、ワクワクが止まりませんでした。