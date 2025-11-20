マックスマーラポップアップストア“THE CAMEL,timeless”（11/21-11/30 表参道）プレビューに、板谷由夏さん、TWICEのツウィさん、中村アンさん、のんさん、本田翼さん、森星さんら豪華ゲストが登場しました。



【写真を見る】【 のん 】 “砂漠でラクダに乗ってキャメルのコートをなびかせたい” TWICE・ツウィや中村アンらも美スタイル披露





ツウィさんは、煌びやかなこの日の衣装について“ドレスのマットな生地にクリスタルを散りばめていて、全体的に優雅で華やかさがある。これを着てぜひ年末のパーティーに行きたい”と、ポイントを紹介。「自分らしさ」については“普段は静かな性格なんですが、揺るぎない自信を持っていると思います”と、明かしてくれました。









中村アンさんは、「エレガントな女性像」について問われると、“すごく優しい心で、女神のような、広い心を持った人。そんな人に私もなりたいです”と、柔らかな笑み。今回のポップアップはキャメルがテーマということで、「キャメルのコートを着て出かけたい場所」を聞かれると、“マックスマーラは、コートをちょっと羽織るだけですごくワクワクして幸せな気持ちになれるので、早く着たいです。表参道でもどこでも、身にまとって冬を過ごしたいです”と、語りました。









同じく「キャメルのコートを着て出かけたい場所」を聞かれたのんさんは、“砂漠に行ってラクダに乗ったりしながら、キャメルのコートをなびかせるのも素敵だなと思いましたね。砂漠以外だと、ローマに行って散歩したいな”と、笑顔で回答。この日のコーデについては“すごく女性らしさもありながら、ダンディな印象も与えるカッコいいセットアップ。襟を立たせて細いベルトをしているのが、モダンでシャープな印象になって気に入っています”と、にこやかに紹介していました。



【担当：芸能情報ステーション】