安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判。山上徹也被告の初めての被告人質問が行われました。

■将来の夢「石ころ」と卒業アルバムに…

弁護側

「卒業アルバムの将来の夢には、なんと書きましたか？」

山上徹也被告（45）

「『石ころ』と覚えています」

弁護側

「どういう意味ですか？」

山上徹也被告（45）

「ろくなことがないだろうという意味です」

山上徹也被告、45歳。

弁護側

「自分が45歳まで生きていると、思っていましたか？」

山上被告（45）

「生きているべきではなかったと思います。このような結果になってしまい、大変ご迷惑をおかけしていますので」

■母親について「つらい立場に立たせてしまった」

安倍元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上被告。その生い立ちは、事件に影響したのか。裁判の大きな争点となっています。

「世界平和統一家庭連合」いわゆる“統一教会”に多額の献金をしていた山上被告の母親。18日に、法廷でこう語っています。

山上被告の母（弁護側の証人尋問）

「献金をたくさんして教会に尽くしたら、家庭が良くなると思っていた」

弁護側

「（法廷で）お母さんを見たことに対してどう思いましたか？」

山上被告（45）

「相変わらず」

弁護側

「相変わらずってどういうことですか？」

山上被告（45）

「非常にマイペース」

弁護側

「証人として母親が来たことには？」

山上被告（45）

「非常につらい立場に立たせてしまったと思う」

弁護側

「なぜ？」

山上被告（45）

「母の信仰を理由とした事件を起こしたので、責任を感じるところがあるのでは」

■中学生の頃に家庭が荒れた状態に

淡々と語る山上被告。質問1つ1つ、考えるように間を取り、話し続けます。

弁護側

「どんな母親？」

山上被告（45）

「……基本的におわびにはならないと思いますが、“統一教会”での理解し難い面が多々あります。あれほどの多額の献金がなければそれでよかった」

小学生の頃、母親が教団に入会。総額1億円にも上る献金によって、生活は困窮していきました。

山上被告（45）

「実際に食べるものがない状況になってしまって旧統一教会に（自分が）間接的に利用されていると思っていました」

中学生の頃には、韓国に渡航する母親と、反対する祖父が言い合いになり、家庭が荒れた状態に…。

山上被告（45）

「自分的には家庭内の金銭的なところは中学生にはわかることではない。どうしたらいいのかわからない という感覚だった」

◇

教団への恨みを募らせていたとみられる山上被告。安倍元首相はなぜ狙われたのか。被告人質問は来週も行われます。