手軽なのに本格的な「冷凍パスタ」人気の背景に“コメ高騰”も… 注目は200円台の“最重量級” 家族でシェアして納得＆お得！
手軽なのに本格的、いま冷凍パスタの人気が広がっています。大手メーカーも新商品を投入。背景にはコメ高騰もあるようです。
家計に大きな打撃を与えているコメ価格の高止まり。そんな中、食卓の強い味方となっているのが…
30代
「パスタとか、コメ以外を食べることが増えてきたかな」
40代
「休みの日は（子どもに）冷凍パスタとか麺類を食べさせている。冷凍庫に毎日4〜5個（入っている）」
味のバリエーションが豊富で手軽な「冷凍パスタ」です。
およそ50種類の「冷凍パスタ」を取りそろえる埼玉県内のスーパー。直近2か月の売り上げが120％以上に伸びているといいます（2024年比）。
70代
「自分で作らなくて済む。茹でなくていいし、『チン』すればいいから、最高。自分で作るより全然おいしい」
売り場の中でも、ひときわ目立っていたのが…
記者
「ビッグや大盛り、さらには特盛りと書かれたパスタも並んでいます」
「麺15グラム増量」や「340グラム大盛り」の文字。1食分としては多い気もしますが…
40代
「弁当にもちょこっと入れて、残ったら私が食べたりとか。お得なので、『200円』くらいでかなりお腹いっぱいになる」
安く満足感を得られる“コスパの良さ”が人気の理由のひとつです。
実は、コンビニ各社でも2025年に入り、380グラム超えの“大盛り”商品を続々と展開しています。
さらに、食品メーカー日清製粉ウェルナからは“最重量級のパスタ”が登場！それが、「がっつり食べたい」という声にこたえた特盛りスパゲティシリーズ。
ニンニク入りの甘い濃厚ソースがくせになる「ナポリタン」や、濃厚チーズに黒胡椒のアクセントがたまらない「カルボナーラ」など、通常サイズの1.4倍、420グラムも入って、278円です。
大盛りで満足ができなかった層をターゲットにしていましたが、“思わぬ反響”も…
日清製粉ウェルナ 商品開発本部 末坂さん
「男性以外の方も購入されていて、女性や年配の方も買われている。『ご家族でシェアして食べる』というお声いただいています」
消費者も、メーカーも熱視線の「冷凍パスタ」。これからも家計を支えてくれる救世主となるのでしょうか。