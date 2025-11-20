高岡市内の県立高校で、部活動などに使う部屋に男子生徒が小型カメラを設置し、盗撮していたとみられることが分かりました。

女子生徒3人が被害にあったとみられ、女子生徒の家族はKNBの取材に対し「不安な思いをしているのに学校のケアが足りない」と話しています。



関係者などによりますと高岡市内の県立高校で今年7月、部活動や着替えなどに使っている部屋にあったCDケースの中に、小型カメラが設置されているのが見つかりました。





高校が調べたところ、この高校に通う男子生徒がカメラを設置したとみられることが分かりました。男子生徒は「部活動の記録を撮影していた」と話したということですが、カメラには女子生徒3人が着替える様子が映っていたということです。男子生徒は一時、謹慎処分になりました。高校は先月、被害にあった生徒や保護者にこの事案を説明し、警察にも相談しているということです。校長は「カメラ設置は許されないことで、注意喚起や再発防止に努める」とコメントしています。一方、被害にあった生徒の保護者は、KNBの取材に対し「被害を受けた中には体調不良で休んだ生徒もいる。不安な思いをしているのに、学校のケアが足りない」などと話しています。