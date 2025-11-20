ウンベルト・エーコ『薔薇の名前［完全版］』初回出荷分限定・特別カラー箔押し＆電子書籍が同時発売

『薔薇の名前［完全版］（ばらのなまえ かんぜんばん）』上下巻（東京創元社）が2025年12月25日頃に発売される。

【写真】「20世紀最大の問題作が完全版となって刊行決定！」

『薔薇の名前』Il Nome della Rosa（1980）はウンベルト・エーコUmberto Eco初めての小説。刊行されるやいなやイタリア読書界の話題をさらい、世界各国で訳出された。1986年にはジャン＝ジャック・アノー監督、ショーン・コネリー主演（時代考証にジャック・ル・ゴフという著名な歴史学者も参加）で映画化され、1987年に日本でも公開された。

中世、異端、暗号、写本、アリストテレース、博物誌、記号学、「ヨハネの黙示録」……。七日間の物語は、全世界で5000万部を超える異例のベストセラーとなっている。

本作はイタリアでストレーガ賞、フランスでメディシス賞。邦訳版（1990年）は、第26回日本翻訳出版文化賞、第1回BABEL国際翻訳大賞、第27回日本翻訳文化賞を受賞。そして、ミステリとしての輝かしい評価として、『このミステリーがすごい！91』海外編第1位、「週刊文春」ミステリーベスト10／20世紀海外部門第2位、『このミステリーがすごい！』30周年企画「キング・オブ・キングス海外編第1位、『もっとすごい！！このミステリーがすごい！』1988-2008年版ベスト・オブ・ベスト海外編第１位と様々な栄誉を受けている。

12月刊行の［完全版］は、エーコ自身が下書きした文書館の図面、ホルヘ・ダ・ブルゴス等、個性的な修道士たちのスケッチのほか、1980年の初版刊行後しばらくして刊行されたエーコ自身による「『薔薇の名前』覚書」（かつて、而立書房から別の訳者によって訳出されていましたものの河島英昭・河島思朗訳）を収録し、本文中に初版刊行後の折々に加えられた訂正を反映したものになっている（上巻に加えられた「二〇一二年版への付記」にはエーコ自身の歴史的事実の誤認を認めた記述も含まれる）。

また本書には高級感のある箔押しカバーを採用。初回配本分には瀟洒な特別カラーの箔押しを施されている。旧版では発売していなかった電子書籍版だが［完全版］では紙書籍版との同時発売が決定している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）