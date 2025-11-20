床にバッグや服を置いてしまう…。そんな自分を「片付け下手」と感じていませんか？ じつは、床置きが続くのは意志の弱さではなく、“脳の仕組み”が原因なんです。暮らしの動線上に「かけるだけで片付く」仕組みをつくることで、無理なく整う部屋に変わります。今回は、整理収納アドバイザーのYUKAさんが自宅で実践している、心理と動線に基づいた「壁かけ収納術」を伺いました。

床置きが片付かないのは、脳が“未完了”と感じているから

人の脳は、視界に入ったものを常に処理しようと働きます。つまり、床にものがあると「まだ片付いていない」と無意識に感じ、それがストレスや疲労感を生む原因になります。

【写真】洗濯室のフック

一方で、フックなどに「かける」行為は、脳にとっては“完了のサイン”。わずかな動作で達成感が得られるため、片付けを続けやすくなるのです。

床置きの原因は意志の弱さではなく、“仕組みの位置”が合っていないこと。動線上にかける仕組みを置くことで、自然と整う空間が生まれます。

コツは「暮らしの動線上」に収納場所を設置すること

わが家では、“動線の途中で完結できる片づけ”を意識して壁かけを設置しています。

片づけ下手の原因は「意志の弱さ」ではなく、“動線に合っていない仕組み”にある。だからこそ、かけるだけで完了する仕組みを“動線上”に置くのがポイントです。

ここからは、1〜5それぞれの場所の説明と、収納しているものを順にご紹介します。

1：洗面所に行く廊下のフックで“帰宅スイッチ”を入れる

1階から2階リビングへ上がる途中の廊下にあるフック。洗面所で手を洗う前に、コートや帽子をここにかけています。

2階で洗濯した衣類を一時的にかけておき、降りるタイミングで1階へ持っていくことも。

この位置にあることで、「帰宅→上着をかける→手を洗う」という流れが自然にでき、“動線の途中で片付けが完結する”仕組みになります。

2：キッチン横のフックで“とりあえず置き”をやめる

買いものから帰宅したとき、バッグを床や椅子に置くのは自然な行動。「重い→置きたい」という脳の省エネ反応です。

でも、キッチン横の壁にフックを設けると、“かけるほうがラク”と脳が感じるようになり、自然と床置きが減っていきます。

3：ダイニング入り口のペグボードで“定位置を見える化”

廊下からダイニングに入るドア横には、イケアのペグボード「スコーディス」を設置。夫の鍵や、家族で共用するカメラをかけています。

定位置が視覚化されると、脳が「整っている」と判断し、探しもののストレスが減って、安心感が生まれます。視覚的秩序が“心の整い”にもつながるんです。

4：ダイニング正面のフックで“忘れものゼロ”に

ダイニングに入って正面の壁には、子どもが学校で使う習字セットや体操服などをかけるフックを。目に入る位置だからこそ、オブジェのように見えるデザインを選び、空間になじませました。

5：洗濯室のフックは“家族みんなの帰宅動線”のなかに

洗濯室の壁に設けたフックは、洗濯後に洋服を一時がけする役割ではなく、「帰宅後すぐに衣服やバッグをかけられる定位置」として活躍しています。

夫は作業着や仕事のバッグ、次男は幼稚園バッグと水泳バッグ、長男は帽子や上着、そして家族みんなの寝巻き用の上着もここが定位置。

それぞれの身長に合わせてフックの高さを変えているため、子どもも“自分でかけられる”感覚をもちやすく、帰宅後の流れの中で自然と片付けが完結します。

「とりあえず置く」をなくすポイントは、家族1人1人の動線と行動パターンを想定して“高さ”まで整えること。無理なく続く仕組みづくりが、散らかりにくい家をつくります。