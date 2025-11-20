日本と中国の関係改善の見通しがたっていません。中国政府が日本産水産物の輸入を事実上、停止したことで、影響が広がっています。

■中国・北京の日本料理店主「事業継続できるかどうか」

中国・北京に店を構える日本料理店。いま直面している問題が…。

日本料理店「東也」 谷岡一幸店主

「11月と12月の予約が約半数キャンセル」

日中関係の悪化に伴う予約キャンセル。さらに追い打ちをかけるように…。

日本料理店「東也」 谷岡一幸店主

「数日前に北海道から出荷したホタテが、どうやら日本に返されたと」

「日本近海の魚介類は、世界にまたとない代えがきかない食材」

「来年、事業継続できるかどうか。岐路に立たされている」

■中国外務省「人民の感情傷つけ雰囲気破壊」

中国政府は19日、日本産水産物に関する事実上の輸入停止を明らかにしました。

◇

中国・北京（20日）

「政府を支持します。食べなければいい」

「国家の大義の前では国家の利益が優先」

さらに、先ほど会見を行った中国政府。

中国外務省 報道官

「高市首相の発言が中国人民の感情を傷つけ、日中韓の協力基礎と雰囲気を破壊したせいで、日中韓関連会合の開催条件があわなくなった」

今月24日にマカオで予定されていた日中韓の文化相会合を延期したということです。

■対抗措置はエスカレート…振り回される日本の生産者は

中国が撤回を求めている、高市首相の発言。

台湾を支援するアメリカ軍が中国から攻撃される例を挙げた上で、日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうると答弁したことを巡り、日中関係は急速に冷え込んでいます。

今月14日、渡航自粛要請。今月16日、留学を慎重に検討するよう呼びかけ。そして19日、日本産水産物の輸入停止。対抗措置はエスカレートするばかりです。

中国の新聞も20日朝は一面、日本の話題に。

「高市早苗が日本国民を犠牲者にした」

溝は埋まるどころか、深まっています。

◇

振り回されているのは、日本の生産者です。

平松食品 平松賢介社長

「さあ中国のマーケット開発が始まるぞという矢先にこのような状態になったことは、うーん残念というのが率直な意見」

1922年創業。愛知県豊橋市にある佃煮の老舗では、2年ほど前まで佃煮を中国に輸出していて、再開に期待を寄せていたところでした。

平松食品 平松賢介社長

「中国は1回のボリューム（輸出量）が大きくなりますから、そういうのを期待はしていた。また動き出す機会が巡ってきた時にストップしてしまった」

冷え込む日中関係に、影響が広がり続けています。